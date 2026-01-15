La «Blas de Lezo» zarpó de Ferrol para integrarse en un grupo de combate de Estados Unidos

«La fragata ‘Blas de Lezo’ (F-103) salió el pasado lunes, día 12, de su base en el Arsenal de Ferrol con destino a los Estados Unidos para participar en el ejercicio de certificación COMPTUEX (Composite Training Unit Exercise), un exigente proceso de certificación operativa de la U.S. Navy, integrado en el Carrier Strike Group ‘George H. W. Bush’.

Tras una escala técnica en la base naval de Rota, en la jornada de este jueves, día 15, se hizo a la mar rumbo al Atlántico norte. La participación se extenderá aproximadamente dos meses, incluidos tránsitos, y concluirá con el regreso de la unidad a su base.

Este despliegue forma parte del ciclo de alistamiento operativo de la fragata ‘Blas de Lezo’ y supone la segunda vez que esta unidad participa en un COMPTUEX. La marina estadounidense desarrolla de forma periódica estos ejercicios como paso previo a sus despliegues operativos, con el objetivo de certificar la capacidad real de un grupo de combate naval para operar en escenarios de media y alta intensidad. En él participan portaaviones, escoltas, submarinos, buques anfibios y aviación embarcada, liderado por el portaaviones estadounidense, el USS George H. W. Bush (CVN-77) lo que lo convierte en un entorno de adiestramiento altamente realista y exigente.

Para el comandante de la ‘Blas de Lezo’, el capitán de fragata Pedro Ramos Carbonell, la participación en este ejercicio “supone un hito de gran relevancia dentro de nuestro ciclo operativo, que afrontamos con gran ilusión, y una excelente oportunidad para incrementar el nivel de adiestramiento y extraer lecciones que puedan ser incorporadas posteriormente a nuestra doctrina nacional”.

Durante el ejercicio, la fragata ‘Blas de Lezo’ será sometida a un proceso continuo de evaluación, en el que la dotación deberá hacer frente a situaciones complejas y realistas durante un periodo prolongado en la mar y lejos de territorio nacional. “Se trata de uno de los ejercicios más exigentes del ámbito naval estadounidense, donde se pone a prueba no solo la tecnología del buque, sino también la preparación del personal, la toma de decisiones y la cohesión del equipo”, destaca su comandante.

Interoperabilidad y preparación aliada

La integración de la fragata en un grupo de combate liderado por un portaaviones estadounidense permitirá reforzar de manera directa la interoperabilidad entre la Armada y la U.S. Navy. Según el capitán de fragata Ramos, “operar de forma continuada con unidades norteamericanas nos permite emplear procedimientos comunes, compartir estándares de planeamiento y comprobar en la práctica que hablamos el mismo lenguaje operativo”.

Desde el punto de vista técnico, la fragata ‘Blas de Lezo’, perteneciente a la 31a Escuadrilla de Superficie y encuadrada en la clase F-100, con base en Ferrol, dispone de un sistema de combate basado en un diseño muy similar al de los destructores estadounidenses clase Arleigh Burke. Su sistema de combate AEGIS, junto con sensores de largo alcance y enlaces de datos tácticos plenamente compatibles con los de la U.S. Navy, facilita su

integración natural en un grupo de combate y permite aportar capacidades avanzadas,

especialmente en el ámbito de la defensa antiaérea.

Asimismo, durante la navegación está previsto que la fragata embarque un Grupo Aeronaval de la Flota de CEVACO-EVADIZ (GAVA), que también será evaluado empleando los medios del ejercicio, con el objetivo de certificar sus capacidades de cara al resto de su ciclo operativo

Participación española en COMPTUEX

La participación española en esta certificación no es una novedad. En 2011 la fragata ‘Almirante Juan de Borbón’, en 2012, la fragata ‘Blas de Lezo’, y más recientemente, en 2019 la fragata ‘Méndez Núñez’ completó satisfactoriamente su participación en COMPTUEX.

El comandante de la ‘Blas de Lezo’ considera que la participación española en esta certificación pone de relieve “la profesionalidad de la Armada, capaz de integrarse en algunos de los ejercicios navales más avanzados que existen”. Todo ello, añade, “debe generar un mensaje de tranquilidad y confianza en que la Armada está preparada al más alto nivel para garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos”.