El concello de Pontedeume finalizó las obras de mejoras del «camiño da Torre»en Campolongo

El Ayuntamiento de Pontedeume informa de que ya están finalizados los trabajos de pavimentación y mejora en el «Camiño da Torre», en Campolongo.

Las obras consistieron en la limpieza en el tramo del camino por el que transitan los vehículos, para a continuación proceder con la mejora del firme de la vía mediante un doble arroyo asfáltico. Por último, la zona de la senda peatonal se acondicionó con hormigón.

«La actuación permitirá mejorar el tránsito por esta vía tanto para vehículos como para peones de la parroquia de Vilar y del resto del municipio, una vieja demanda de las vecinas y vecinos de la zona«, señala el alcalde Bernardo Fernández Piñeiro.

«El camino de la torre al igual que otras vías mejoradas recientemente por todo el municipio, como la calle de la Iglesia, en el casco urbano, o el primer tramo del camino de Sano Cosme, en Nogueirosa, que será finalizado enseguida», enumera el concejal de Urbanismo, Daniel Ríos.