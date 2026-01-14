Ortigueira equipa diferentes espacios municipales con desfibriladores

Compartir Facebook

Los nuevos dispositivos estarán en el coche de la Policía Local, las oficinas municipales o la nave del polígono de Cuiña, entre otros.

El Concello de Ortigueira ha completado la entrega de varios equipos DEA (desfibriladores externos automáticos) que se ubicarán en distintos espacios y servicios municipales con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria y reforzar la seguridad de la ciudadanía.

Los nuevos dispositivos se han destinado al coche de la Policía Local, al GES, a las oficinas municipales —que prestan servicio también al Teatro de la Beneficencia— y a los servicios municipales de obras, donde el desfibrilador quedará ubicado en la nave municipal del polígono de Cuiña. Con esta dotación, el Concello amplía la red de espacios cardioprotegidos y garantiza una mayor cobertura en puntos estratégicos del municipio.

De manera previa a la puesta en funcionamiento de los equipos, el personal municipal implicado ha realizado un curso obligatorio de formación para el correcto uso de los desfibriladores, asegurando así una intervención eficaz y segura en caso de parada cardiorrespiratoria.