A Malata acogerá el partido de la selección gallega en la fase intermedia de la Copa de las Regiones UEFA

La selección gallega saltará al césped del estadio de A Malata el próximo miércoles 28 de enero para recibir a Asturias, en la eliminatoria a partido único de la fase intermedia de la Copa de las Regiones UEFA, que se disputará a partir de las 18:00 horas.

Así lo ha confirmado la RFGF en las últimas horas, en un partido que tendrá la entrada gratuita para todos los aficionados y aficionadas, donde se jugarán el pasaporte para la fase final nacional de esta competición europea, la cual solo la pueden disputar futbolistas que nunca han firmado un contrato profesional.

En las otras tres eliminatorias nacionales se verán las caras Cataluña y Aragón, Navarra y País Vasco y Canarias ante La Rioja.

Galicia tiene grandes recuerdos de esta competición, tras lograr el título europeo en la temporada 2022-2023, tras imponerse en la final a Belgrado (Serbia) por 3-1 en un partido disputado en Vilagarcía de Arousa.