La Junta de Cofradías presenta el viernes 16 el cartel de la Semana Santa de Ferrol 2026

El acto, abierto al público interesado, se celebrará a las 19.00 horas en el salón de recepciones del Palacio Municipal.

La Xunta General de Cofradías y Hermandades presentará este viernes, día 16 de enero, el cartel de la Semana Santa de Ferrol 2026. El acto se celebrará a las 19.00 horas en el salón de recepciones del Palacio Municipal y en el mismo, como es habitual cada año, se pondrá a disposición del público el cartel impreso.

El cartel promocional de la Semana Santa de Ferrol está protagonizado por el Cristo Redentor de la Cofradía de la Merced, motivo elegido por cumplirse este año el centenario de su llegada la Ferrol en 1926. La hermandad convocó, para decidir la imagen del cartel, un concurso a través del cual se seleccionó una fotografía de Ignacio del Moral “Inaxete”, en la que aparece la talla portada sobre su cruz, en la procesión del Miércoles Santo.

Ignacio del Moral es un fotógrafo habitual de las procesiones de la Semana Santa de Ferrol y del resto de actos que organizan a lo largo del resto del año las cofradías de la ciudad, en los que toma tanto imágenes fijas como vídeos. En otra ocasión anterior, en el año 2018, una fotografía suya ilustró el cartel de la Pasión ferrolana, concretamente instantánea de la Virgen de las Angustias.

La hermana mayor de la Cofradía de la Merced, Helena Villasuso, y el autor de la fotografía intervendrán en la presentación, así como el presidente de la Xunta de Cofradías, Fernando Iguacel; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y está por confirmar la representación de la Diputación. También está prevista la participación del obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos.