Máis de 1000 corredores participan en Ferrol na XLII Carreira Popular de San Xiao

Celebrarase este domingo e a saída e a chegada situaranse nas proximidades do pavillón municipal de Esteiro.
O concelleiro de Deportes, Ricardo Aldrey, presenta a XLII Carreira Popular de San Xiao 2026, que organiza este domingo día 18 de xaneiro o Concello de Ferrol co control técnico da Delegación en Ferrol da Federación Galega de Atletismo e na que que participarán máis de 1.000 persoas entre todas as categorías.
Aldrey destacou a gran acollida en canto a participación, xa que desde hai días as 800 inscricións dispoñibles para a proba absoluta están cubertas.
O percorrido da proba absoluta será de 10 quilómetros e terá saída -ás 11:00 horas- e chegada nas proximidades do pavillón de Esteiro. Este ano o trazado habitual de anos anteriores verase modificado, polo que o retorno en lugar de facerse pola avenida de Esteiro, realizarase polas rúas Mac Mahón, Espoz y Mina, Fernando VI, Ánimas e San Ramón onde estará a liña de meta. Cómpre lembrar que un dos principais atractivos da carreira é a súa incursión no Arsenal Militar de Ferrol e nesta edición os corredores accederán ao mesmo pola porta de Enfermería e sairán pola porta da Cortina.
A retirada de chips e dorsais poderase efectuar ao longo do venres 16 (de 16:30 a 20:30 horas) e o sábado 17 no pavillón polideportivo de A Malata (de 09:30 a 13:30 horas e de 16:30 a 20:30 horas), así como o domingo 18 de xaneiro, desde as 08:00 ata as 10:30 horas no pavillón de Esteiro.
A organización premiará aos tres primeiros clasificados masculinos e femininos de cada unha das categorías absolutas e de menores agás a categoría peques. A entrega de trofeos realizarase ao finalizar a carreira.