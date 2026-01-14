Desarticulada una organización de la provincia de A Coruña que se dedicaba a la venta de cocaína y hachís con el apoyo de un conocido grupo criminal de Ferrol

Se ha localizado un ‘piso guardería’ en Narón con grandes cantidades de droga, dinero en efectivo y armas de fuego.

En el marco de la Operación LEZNA, la Guardia Civil y Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización de la provincia de A Coruña que se dedicaba a la venta de cocaína y hachís con el apoyo de un conocido grupo criminal de Ferrol.

En el marco de esta operación, se ha procedido a la detención de cinco personas acusadas de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, y se han intervenido 31 kilos de cocaína, 135 kilos de hachís, cantidades menores de marihuana y ketamina, armas, vehículos y dinero en efectivo

Presentación de lo incautado

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, junto con el general jefe de la Guardia Civil en Galicia, Miguel Ángel González Arias, el jefe regional de Aduanas, de la Agencia Tributaria, Jaime Gayá; el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de A Coruña, Fernando Pedreira; y Gonzalo Sarasola, jefe del área regional de Vigilancia Aduanera, de la Agencia Tributaria, presentaron en la mañana de este miércoles, día 14, en la Comandancia los elementos incautados en el marco de esta operación.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, destacó que esta operación “es el resultado de una investigación compleja y prolongada que demuestra la eficacia de la coordinación entre la Guardia Civil y la Agencia Tributaria y la firmeza del Estado frente a las organización criminales”. Abalde subrayó que “la lucha contra el narcotráfico es una prioridad absoluta del Gobierno, porque afecta directamente a la seguridad y a la convivencia en nuestra ciudadanía”.

Finalmente, Julio Abalde recordó que A Coruña es “una provincia con un alto nivel de seguridad”, fruto del trabajo constante y coordinado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que “seguirán actuando con contundencia para garantizar la tranquilidad y la protección de la ciudadanía”.

La investigación comenzó en el 2024

La investigación se inició a mediados del año 2024 por parte del EDOA de la Guardia Civil de A Coruña sobre un varón, vecino de la localidad de Oza-Cesuras, en torno al cual giraban diversas informaciones sobre su vinculación al narcotráfico. El investigado, que mantenía un alto nivel de vida sin tener ningún tipo de actividad laboral conocida, poseía coches y motos de alta gama, y disponía de numerosas viviendas.

A principios de enero de 2025, gracias a la labor desarrollada por patrullas de la Guardia Civil, se incautó un vehículo en un control rutinario en la localidad de Porzomillos cuando portaba 5 kilos de cocaína y 10 de hachís, el conductor, también vecino de Oza-Cesuras, era un conocido como socio investigado.

Paralelamente, el Grupo de Información Regional de Estupefacientes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria tenía abierta otra investigación sobre el principal sospechoso. Tras comprobarse este hecho, los dos Cuerpos procedieron a coordinarse y llevar las investigaciones de manera conjunta, desarrollando la operación LEZNA.

Una organización criminal dividida en varias facciones

La investigación pronto permitió conocer que estos vecinos de Oza- Cesuras eran parte de una organización criminal, dividida en diferentes facciones. La rama ubicada en Oza-Cesuras se valía de hasta tres fincas, que poseía el principal investigado, para almacenar grandes cantidades de droga, así como dinero en efectivo. Por otro lado, utilizaban como almacén un garaje situado en la ciudad de A Coruña, donde la persona encargada de realizar los transportes de droga almacenaba ketamina y una gran cantidad de hachís.

Los investigadores comprobaron que desde la localidad de Oza-Cesuras se realizaban entregas de cocaína y hachís a diferentes puntos de A Coruña y Arteixo. Durante la explotación de la operación en enero de 2026 se ha desarticulado en esta última localidad un punto de venta de cocaína y hachís que era abastecido por la organización criminal.

En Ferrol y el ‘piso guardería’ de Narón

A mediados del año 2025, la investigación dio un avance al identificarse en un operativo a uno de los principales cabecillas de un conocido grupo criminal de Ferrol, con antecedentes por tráfico de drogas y tenencia de armas de fuego. Como ejemplo de las medidas de seguridad adoptas, puede citarse que este individuo, poseedor de varios inmuebles, fue visto en apenas cuatro meses conduciendo ocho vehículos diferentes.

La investigación permitió averiguar que el investigado de Ferrol, tenía un papel predominante siendo el encargado de abastecer a la organización criminal con las sustancias estupefacientes. Esta tarea la desarrollaba valiéndose de un ‘piso guardería’ localizado en Narón, en la calle Xaquín Bruquetas, 23-25 en donde se almacenaban varias armas de fuego automáticas y semiautomáticas, además de cocaína, hachís y dinero en efectivo. Desde esta localización, el grupo criminal abastecía varios puntos de venta de droga en Ferrol.

Los efectivos de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera procedieron al registro de la vivienda y del garaje del edificio, recogiendo diverso material guardándolo en cajas y maletas.

Esta vivienda le brindaba a la organización un alto nivel de seguridad, dado que sus moradores no tenían ninguna relación con el resto de miembros del grupo criminal.

Detenidos e incautación

La investigación, tutelada por la Sección Civil y de Instrucción Número 2 de Betanzos, se saldó con cinco detenidos, de los que cuatro han ingresado en prisión provisional tras su puesta a disposición judicial.

Además, se ha incautado un subfusil automático y cinco armas cortas, así como munición de 9mm en la localidad de Narón. También se han aprehendido 31 kilos de cocaína, 135 kilos de hachís, cantidades menores de marihuana y ketamina, 85.000 euros, cinco turismos y dos motocicletas.

La operación ha sido desarrollada por el EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña y el Grupo de Información Regional de Estupefacientes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Galicia.