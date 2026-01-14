La conselleira do Mar visitó este miércoles la Escuela Náutico-Pesquera de Ferrol

Compartir Facebook

Villaverde destaca la formación como elemento clave para garantizar el relevo generacional en el sector pesquero gallego.

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, visitó este miércoles la Escuela Oficial Náutico-Pesquera de Ferrol acompañada por el alcalde de la ciudad , Jose M. Rey Varela y la directora general de Desarrollo Pesquero, Ángeles V. Suárez, para conocer de primera mano el desarrollo del curso de Patrón Costero Polivalente, en la especialidad de Máquinas, una de las titulaciones profesionales con mayor demanda en el sector marítimo-pesquero gallego.

Durante la visita, la titular de Mar puso en valor la formación como una herramienta esencial para garantizar el relieve generacional, mejorar la seguridad a bordo y reforzar la profesionalización de la flota. En este sentido, destacó la importancia de este curso, que dota al alumnado de las competencias necesarias para asumir funciones de mando y responsabilidad técnica en los buques, respondiendo a las necesidades reales del sector y facilitando la incorporación de nuevos profesionales a la actividad pesquera.

Villaverde destacó también el papel estratégico de la Escuela Náutico-Pesquera de Ferrol como centro de referencia en Galicia en el ámbito de la formación marítima.

En cada curso académico se benefician de las diferentes acciones formativas alrededor de 650 personas, tanto de las enseñanzas regladas como en titulaciones profesionales y formación no reglada, con una evolución en los últimos años claramente positiva, el que evidencia el creciente interés por la formación vinculada al sector pesquero. Además, cerca de 475 personas acuden a este centro a examinarse de titulaciones náutico-deportivas, gestionando anualmente más de mil expedientes.

La conselleira del Mar subrayó que estas cifras confirman a Galicia como un referente estatal en la capacitación marítimo-pesquera, gracias a una oferta formativa amplia, adaptada a las exigencias normativas y a las demandas del sector.

Un compromiso que se materializa en el apoyo de la Consellería del Mar a estas enseñanzas, con una inversión este año de 12,4 millones de euros, con el objetivo de facilitar el acceso a la profesión, mejorar la empleabilidad y asegurar la continuidad de un sector estratégico para la economía y el empleo de la comunidad.

Además de agradecer la presencia de la titular autonómica en esta jornada, el regidor ferrolano puso en valor este centro, que es “un emblema y una oportunidad” para la urbe naval.

“Ferrol es la ciudad del mar, y queremos que el sector mar- industria tenga presente y sobre todo futuro y para eso es importantísimo contar con centros de referencia como este en el que se forma a cientos de profesionales que dan valor al mar de Ferrol y de toda Galicia”, concluyó Rey Varela.