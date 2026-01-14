Una veintena de familias nedenses se beneficiaron durante 2025 de las ayudas municipales a la natalidad

Se trata de la cifra más elevada que se ha registrado en los últimos años.

El Ayuntamiento de Neda concedió a lo largo del 2025 ayudas a la natalidad a un total de 20 familias del municipio. Se trata de la cifra más alta inscrita en los últimos años. De hecho, la administración local tuvo que aumentar la partida inicialmente reservada en los presupuestos municipales.

La apuesta, destinada a paliar el impacto económico inicial que supone la llegada de un nuevo miembro a la unidad familiar, se mantiene en este 2026.

Neda destinó a lo largo de los últimos doce meses un total de 6.000 euros a ayudas a las familias de la localidad a través de estos cheques bebé. Estas subvenciones de pago único tienen una cuantía de 300 euros (solo en el caso de menores con discapacidad asciende a 600). El dato de ayudas entregadas consolida la tendencia alcista experimentada en el último cuatrienio. Así, se solicitaron y se concedieron 16 en el 2024; 13 en el ejercicio inmediatamente anterior, y 11 en el 2022.

A través de estas ayudas, el Ayuntamiento de Neda busca colaborar con las familias de la localidad en los cuantiosos gastos que se producen en los primeros meses de vida, adopción o acogimiento previo de un niño. Gastos que abarcan desde pañales y ropa, hasta alimentación o artículos básicos. Además, los cheques municipales son compatibles con prestaciones similares que otorgan otras administraciones.

Así, los progenitores nedenses tienen de plazo para solicitar en el Ayuntamiento este apoyo económico “un máximo de tres meses desde que se produzca el nacimiento, o que se notifique la resolución judicial o administrativa de acogimiento o adopción”.

Además, con el objetivo de contribuir a fijar población, será requerimiento indispensable para percibir el cheque la inscripción en el padrón municipal del niño, así como que los progenitores firmen un compromiso de mantener el empadronamiento de toda la familia en Neda durante un período mínimo de cuatro años.