El alcalde de Ferrol se reunió con la junta de personal para analizar las demandas de los bomberos

El tema de los bomberos del Parque de Ferrol sigue siendo actualidad. En la mañana de este martes un buen número de ellos se concentraron en el Palacio Municipal esperando que una comisión pudiera entrevistarse con el alcalde con el fin de exponerle sus reivindicaciones mientras José Manuel Rey Varela junto con el teniente alcalde, Javier Díaz Mosquera y la edil de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo mantenía un encuentro con los miembros de la Junta de Personal del concello, órgano legítimo que representa a todos los trabajadores municipales. Según informó el concello la reunión tuvo como objetivo analizar las demandas formuladas por el servicio de bomberos.

Tras finalizar la reunión miembros de la Junta de Personal señalaron que el grupo de bomberos llevaba cerca de un mes esperando entrevistarse con el alcalde para exponerle sus reivindicaciones y los problemas que se les presentaban derivados de la nueva RPT. aclarando que deben respetarse los cauces legales de negociación

REUNIÓN DEL ALCALDE Y LA JUNTA DE PERSONAL

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, convocó para la mañana de este martes una reunión con la Xunta de Personal del Ayuntamiento de Ferrol, órgano legitimado de representación de los trabajadores municipales, con el objetivo de analizar las demandas formuladas por el servicio de bomberos. Durante la reunión el regidor trasladó, una vez más, la disposición del Gobierno local de mantener abiertas las vías de diálogo y consenso, con la finalidad de avanzar en la situación presentada. En esta línea, Rey Varela subrayó que “Ferrol tiene la ratio de bomberos más alta de Galicia, y trabajamos para mejorarla”.

Asimismo, recordó la voluntad municipal de reanudar lo antes posible el proceso selectivo para la incorporación de siete bomberos, actualmente paralizado por causas ajenas al Gobierno local. Rey Varela destacó, también, el incremento significativo del número del personal municipal y de recursos materiales desde la llegada del actual Gobierno local, lo que se traduce en una inversión en recursos humanos, pasando el capítulo de personal de 19 millones a 25 millones de euros, reforzando así los servicios públicos y la atención a la ciudadanía.

Ya unos días antes el concello señalaba, mediante un comunicado que «este Gobierno siempre ha apostado por el diálogo y por el consenso de cara a la mejora de los servicios y las prestaciones municipales, prueba de ello es la aprobación por unanimidad de la RPT, aun así el Gobierno local seguirá buscando soluciones y vías ante las dudas que puedan surgir por parte de los trabajadores a través de sus representantes «. El Gobierno local afirma que la seguridad está garantizada en todo momento a través del procedimiento dictado por el jefe de bomberos.



LA POSTURA SINDICAL. RESPETAR LOS CAUCES LEGALES DE NEGOCIACIÓN

Por su parte Javier Sandá Martínez, en relación con lo que concierne a CSIF, y como presidente de la Junta de Personal, manifestó que ” a lo largo de todo el proceso de negociación y ejecución de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), en el ámbito de la representación que ejercemos, hemos mantenido contacto constante con el personal del Servicio de Extinción de Incendios.

Desde el momento en que se nos remitió la documentación correspondiente, acudimos a diversos centros de trabajo para informar al personal. Nuestro compromiso es con el conjunto de la plantilla y con el respeto al marco legal de negociación. En particular, en el parque de bomberos, dedicamos aproximadamente dos horas a ofrecer explicaciones detalladas y realizar los cálculos pertinentes.

El mismo día en que tuvo lugar la mesa de negociación, antes de su inicio, recibimos y atendimos a los bomberos que se encontraban concentrados en las inmediaciones del Concello.

Asimismo, durante el periodo de presentación de alegaciones, nos dirigimos nuevamente a este colectivo, al igual que al resto de trabajadores, poniéndonos a su disposición para colaborar en la elaboración de las alegaciones que considerasen oportunas, ofrecimiento que los bomberos rechazaron.

Creo que hoy deberíamos salir todos con la idea clara de que la negociación colectiva se hace con las organizaciones sindicales legitimadas, en las mesas correspondientes, con la representación de la corporación.

Las demás organizaciones sindicales miembros de la Junta de Personal se manifestaron en los mismo términos, en el sentido de que se deben respetar los cauces legales de negociación.

RECLAMACIONES DE LOS BOMBEROS

Un grupo de los bomberos de Ferrol se concentraron en la primera planta del Palacio Municipal en la mañana de este martes esperando que el alcalde mantuviese una reunión con una representación de los mismos. Pero la postura clara ha sido que no se negocia por partes sino con la representación de todos los sindicatos, con la Junta de Personal,

Tras la reciente aprobación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) por parte del Gobierno local, el colectivo de profesionales ha decidido dejar de secundar cualquier servicio extraordinario. Esta medida de presión busca denunciar lo que consideran un agravio comparativo respecto a otros departamentos y una falta de reconocimiento a la realidad de su profesión.

Sin refuerzos y con la plantilla estancada Julián Vizoso, portavoz del colectivo, ha señalado que «Llevamos años demandando más efectivos. El objetivo del parque no puede ser simplemente cumplir con los servicios mínimos». Según Vizoso, la nueva RPT no refleja el crecimiento de personal solicitado por la jefatura, manteniendo el mismo organigrama de hace una década: un jefe, un sargento, diez cabos y cuarenta bomberos.

Pese al conflicto, desde el parque aseguran que la seguridad de los vecinos de Ferrol no está en riesgo, aunque el servicio se vea mermado. «Nos debemos al 100% a la ciudadanía«, aclara el portavoz de los bomberos. En caso de que los efectivos de guardia (mínimos de siete) no sean suficientes para una emergencia, se seguirá recurriendo al apoyo del 112 y de parques vecinos como los de Narón, As Pontes o el GES de Mugardos.