Cinco jugadores de la Escuela de O Parrulo participarán en el Campeonato de España con Galicia

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Esta semana se hace el sueño realidad para cinco jugadores de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol que, tras varios meses de entrenamientos, participarán con la selección gallega en la fase previa del Campeonato de España sub-14 y sub-16 masculino, que se disputará del viernes al domingo en Manzanares y Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

En la selección gallega sub-14 estará el jugador infantil Gabriel Ramos, que se pondrá a las órdenes del cuerpo técnico liderado por el seleccionador Daniel Ventoso “Juve”. En este combinado también debería estar el jugador Antón de Souza, pero una desafortunada lesión en las navidades le impedirá participar en esta cita.

Jugarán todos sus partidos de esta fase previa en el Pabellón Vicente Paniagua (Alcázar de San Juan). El primero de ellos será este viernes, a las 16:30 horas ante Canarias. El sábado se verán las caras ante la anfitriona Castilla La Mancha, a las 18:30 horas y cerrarán esta fase previa el domingo, a las 10:00 horas ante Murcia.

En la selección gallega sub-16 participarán los jugadores cadetes Mikel Fernández, Antonio Prieto, Lucas Purriños e Iago Rascado, los cuales se pondrán a las órdenes del cuerpo técnico liderado por Joaquín Martínez “Kini”.

Jugarán sus dos primeros partidos en el Manzanares Arena. El viernes, a las 10:00 horas se estrenarán ante Canarias y el sábado, a las 12:00 horas jugarán ante los anfitriones de Castilla La Mancha. El domingo jugarán en el Pabellón Vicente Paniagua (Alcázar de San Juan), a las 12:00 horas, ante Murcia.

Solo la primera clasificada de esta fase previa disputará la Final Four A por el título nacional. La novedad de esta temporada es que habrá posteriormente también Final Four B, entre las selecciones en segunda posición, y tres liguillas a tres en función de la clasificación en esta fase previa.