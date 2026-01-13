El Racing de Ferrol y Aitor Gelardo acuerdan la rescisión del futbolista

Aitor Gelardo- Foto Racing Club Ferrol

El Racing Club Ferrol y el futbolista Aitor Gelardo han alcanzado un acuerdo para poner fin, con efecto inmediato, a la vinculación contractual que los unía hasta final de la presente temporada.

Desde la entidad racinguista expresan en un comunicado su reconocimiento «al compromiso y la profesionalidad mostrados por el jugador desde su llegada al club».Asimismo, aprovechan para desear a Aitor Gelardo «la mayor de las suertes en sus próximos retos», confiando en que la nueva etapa que inicia venga acompañada de los mayores éxitos deportivos.

