El alcalde de Ferrol firma en el libro de oro del Banco de Alimentos Rías Altas

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibe al presidente del Banco de Alimentos Rías Altas (Balrial), Manuel Mora, junto con el representante de la delegación de la entidad en Ferrol, José María de Miguel.

Durante el encuentro, el regidor firmó en el Libro de Oro de la entidad, dejando constancia de la colaboración del Ayuntamiento de Ferrol con la misma. “É un pracer poder firmar neste libro e reafirmar o compromiso do Concello de Ferrol co Banco de Alimentos, unha colaboración que manteremos no tempo”.

Rey Varela recordó que fue durante su anterior mandato, entre los años 2011-2015, cuando se puso en marcha la delegación del Banco de Alimentos en Ferrol, sita en el polígono de La Gándara, donde sigue desarrollando su actividad. En la actualidad, Balrial colabora con 16 entidades sociales y su servicio llega la 1.300 personas de Ferrolterra, de las cuales más de 1.000 residen en el municipio de Ferrol.

El alcalde quiso agradecer tanto al Banco de Alimentos Rías Altas, como a su voluntariado la importante labor social que realizan, atendiendo las necesidades más básicas de las familias en situación de vulnerabilidad.