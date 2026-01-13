Navantia Seanergies y Windar Renovables celebran la construcción de su jacket 200

Compartir Facebook

La alianza entre ambas empresas completa esta cimentación fija para eólica marina. Los centros de Navantia Seanergies en España celebran la construcción de 200 jackets. Adicionalmente, otras 80 jackets fueron fabricadas en sus centros en Reino Unido; Methil y Belfast.

La alianza estratégica formada por Navantia Seanergies – Windar Renovables ha completado en Fene (A Coruña) la construcción de su jacket número 200 para eólica marina en España.

Se trata de una cimentación fija para aerogenerador para el parque eólico marino Dieppe le Tréport, promovido por LEMS, una UTE donde Ocean Winds es el socio mayoritario. Este hito, la construcción de 200 jackets, pone de manifiesto una experiencia que ha ido forjándose desde la construcción del primer proyecto de eólica marina de la alianza entre ambas empresas Navantia y Windar, 29 jackets para el parque eólico marino alemán Wikinger de Iberdrola hace más de una década.

Tras este primer contrato han seguido más acuerdos para la construcción de jackets destacando Moray East, Nissum Brending, East Anglia One, St.Brieuc, además del proyecto actualmente en construcción Dieppe le Tréport , hasta sumar 200 unidades, instaladas en parques eólicos marinos de Alemania, Dinamarca, Francia y Reino Unido.

A estas jackets cabría añadir otras 80 unidades construidas en Reino Unido, en instalaciones que han pasado a ser de Navantia Uk, destacando proyectos mayoritariamente para Reino Unido tales como Ormond, Beatrize así como también East Anglia One. Sumando las realizadas en España y en Reino Unido, el total representa aproximadamente la mitad de las jackets instaladas en Europa, siendo el fabricante más destacado en este producto a nivel internacional.

Navantia Seanergies y Windar Renovables concentran su actividad industrial de construcción de este producto en el astillero de Fene, que se consolida como el centro de referencia europeo en eólica marina, compaginando este producto con la construcción de flotadores, monopilotes y próximamente subestaciones eléctricas offshore, contribuyendo al desarrollo de tecnologías clave para la transición energética