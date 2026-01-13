El refugio de Mougá devolvió en 2025 más de 200 perros a sus propietarios en el lugar de recogida

También fueron adoptados más de 300 perros y gatos.

El presidente de la Mancomunidad de ayuntamientos de la Comarca de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidió en la tarde de ayer lunes el primer pleno del año de este organismo supramunicipal. En el mismo, se dio cuenta del balance de la actividad en el Refugio de animales durante el 2025.

El servicio, gestionado por la empresa Más Cuidados, funciona las 24 horas del día los 365 días del año. Su actividad no se limita únicamente a la recogida de animales, sino que también presta apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, colaborando de manera estable con la Policía Local y con los servicios de emergencias, facilitando los datos de los microchips, cuando así se requiere. Gracias a este trabajo coordinado, la mayoría de los animales que llegan al refugio carecen de microchip, ya que aquellos que lo tienen suelen ser devueltos a sus propietarios de manera inmediata.

Así el año 2025, un total de 217 perros fueron devueltos en el mismo lugar donde habían sido encontrados al contar con microchip, un dato que ponen de manifiesto la importancia de que todos los animales de compañía tengan esta identificación obligatoria.

Otro balance especialmente positivo fue el de las adopciones, con 303 perros y gatos que encontraron un nuevo hogar.

En lo referente a las recogidas, durante el pasado año ingresaron en el refugio 462 gatos (189 de ellos en el ayuntamiento de Ferrol y 156 en el de Narón) y 209 perros (104 en el ayuntamiento de Ferrol y 56 en Narón). A estas cifras, se suma la recogida de tres cabras, que ya fueron adoptadas, y un conejo, que sigue en proceso de preparación

para su adopción.