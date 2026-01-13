La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) inicia este martes la segunda fase de la campaña de donación de sangre en centros educativos de Galicia. En este contexto, unidades móviles de ADOS se acercarán durante este segundo cuatrimestre a estos centros para que muchos estudiantes tengan su primera aproximación con la donación, ya que cumplen 18 años.

En concreto, en el transcurso de esta semana, media docena de centros acogerán esta campaña. Este martes será el turno del CIFP Paseo das Pontes (A Coruña) y del IES Ordes; este miércoles del CIFP Paseo das Pontes (A Coruña) y del CPR Santo Cristo (Ourense) y, finalmente, este jueves acudirá hasta el Centro Formación Profesional A Fundación (A Coruña), el IES Espiñeira (Boiro) y el CIFP Porta da Auga (Lugo).

Así, ADOS ha destacado en una nota de prensa que la campaña de donación en centros de enseñanza, tanto universitaria como no universitaria, supone un «importante esfuerzo» por parte de ADOS en la labor de información y sensibilización de la comunidad estudiantil, ya que también se instalan mesas informativas.

Con todo, estos desplazamientos se complementarán con unidades móviles en localidades de toda la geografía gallega: Así, este martes se podrá donar en el barrio del Ventorrillo en A Coruña, en Curtis, Pontedeume, Milladoiro (Ames), Ordes, Foz, Allariz, Caldas de Reis y en el barrio As Travesas y Torrecedeira de Vigo.

Asimismo, este miércoles se podrá donar en Frades, Miño, Ponteceso, en la plaza Roxa de Santiago, en Monbus y plaza Maior de Lugo, en Viana do Bolo, en la zona de Ferraría de Pontevedra y Cabral y el barrio de Teis en Vigo.

Por otro lado, este jueves será el turno del Cantón-Obelisco de A Coruña, Boimorto, Mugardos, Oleiros, Rois, Ribadeo, A Merca, Taboadela, barrio del Vinteún de Ourense, Ponteareas, el barrio de O Calvario de Vigo y Vilanova de Arousa.

El viernes se desplazará una unidad móvil hasta A Laracha, Boiro, Culleredo, Fene, Trazo, el Centro Comercial As Termas de Lugo, Xinzo de Limia, Ponteareas, la calle Príncipe de Vigo y Vilagarcía de Arousa.

Con todo, el sábado se podrá donar en Boiro, Ordes, en la calle Príncipe de Vigo y en Vilagarcía de Arousa.