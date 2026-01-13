Ferrol adquiere un inmueble en Mestre Gregorio Baudot para desbloquear un tapón urbanístico histórico

Compartir Facebook

La actuación permitirá completar el trazado viario previsto en el PXOM y mejorar la seguridad vial y vecinal.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha firmado la escritura de compra del inmueble sito en la calle Mestre Gregorio Baudot número 23 esquina calle Atocha. Esta adquisición supone un paso decisivo para resolver un tapón urbanístico histórico y avanzar en la ejecución del sistema viario previsto en el PGOM, mejorando de manera notable la seguridad de los vecinos y el tráfico rodado en esta zona.

La edificación es incompatible con las determinaciones del PXOM por estar afectada por un viario, encontrándose incursa en el régimen de fuera de ordenación según regula el artículo 205 Edificios fuera de ordenación de lo reflejado. La compra del inmueble, por un importe de 8.400 euros, permitirá liberar el espacio necesario para completar la conexión viaria y eliminar un punto de complejidad circulatoria.

El regidor recordó, además, que en la Junta de Gobierno Local celebrada el 27 de mayo 2024 ya se había acordado aceptar la donación del inmueble ubicado en la calle Maestro Gregorio Baudot número 21. Ambos edificios, el número 21 y el número 23, conforman este tapón urbanístico que lleva años impidiendo la materialización del trazado viario previsto por el planeamiento vigente.

El Ayuntamiento sigue avanzando para ordenar esta zona, mejorar la movilidad, garantizar la seguridad vial y dar respuesta a una demanda reiterada de los vecinos.