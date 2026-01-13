Valdoviño incorpora nuevos núcleos rurales permitiendo a más de 500 propietarios edificar en sus propiedades

Compartir Facebook

El alcalde, Alberto González, destaca que la medida, en la que el Ayuntamiento trabaja desde 2018, facilitará el crecimiento urbanístico del Concello.

El alcalde de Valdoviño, Alberto González, ha informado de la aprobación definitiva de la delimitación de 37 nuevos núcleos rurales, que pasan ahora de 53 la 90. En la práctica, la medida, en la que el Ayuntamiento lleva trabajando años junto a la Diputación de A Coruña, cuyos servicios técnicos se encargaron de la redacción, permite aumentar sustancialmente la superficie edificable, y beneficiará a más de 500 propietarios de las ocho parroquias del municipio.

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado la modificación puntual nº 14 de las normas subsidiarias de planeamiento para la delimitación de suelo de núcleo rural, completando un proceso administrativo iniciado en 2018.

En esta línea, el regidor señala que la medida facilitará el crecimiento urbanístico del Ayuntamiento, poniendo a disposición de los vecinos sus terrenos para establecerse en su municipio. Además, la delimitación de estos nuevos núcleos se incorporará al Plan de Urbanismo, en su recta final, y evitará la suspensión de la tramitación de licencias una vez se inicie la fase de aprobación inicial.

Los nuevos núcleos rurales son os siguientes:

Lago: A Bouza da Cabra-Soutullo, Preitela-O Penido, Viansil, O Vilar de Lago

Valdoviño: Bacorelle, A Cachaveira, O Chamorro, A Costeira-Gonzalvite, A Mourela, O

Portodoso, A Rocha

Pantín: A Ramalleira, O Xestal

Vilarrube: O Castro-A Escola, As Ferrerías, As Folgueiras, Liñeiro, O Puntal, Quengo

Loira: Candaíl, Crecente, Loiravella, Os Martices, A Rañoa

Vilaboa: Os Bidueiros, O Camiño Grande, O Caneiro, A Carbeira, Pena do Boi, San Pedro,

O Seixidal, A Vilaxe, Vilela

Meirás: A Cubeta, O Amedo

Sequeiro: O Seixidal

El proceso de delimitación de nuevos núcleos se iniciaba en 2018, cuando a propuesta del Ayuntamiento, la Xunta de Galicia incorpora en el Plan Básico Autonómico una serie de asentamientos de población susceptibles de delimitarse como núcleos rurales, ampliando de este modo la capacidad para edificar en estos espacios.

En 2021, el pleno aprobaba por unanimidad esta medida, que tras pasar a exposición pública, recibía tan sólo 28 alegaciones.

En febrero de 2023, el proyecto regresaba a pleno para su aprobación provisional, que salía adelante con los votos de PSOE y BNG y en contra del PP. El Ayuntamiento trasladaba entonces el expediente a la Xunta de Galicia, que respondía formalmente en agosto de 2025 solicitando algunos cambios no sustanciales, lo que obligaba a llevar de nuevo el documento a pleno.

En octubre de 2025 la corporación volvía a dar el visto bueno a la aprobación provisional, en este caso, con los votos de PSOE y BNG y la abstención del PP, y regresaba de nuevo a la Xunta para su publicación en el Diario Oficial de Galicia, inscripción en registro y, finalmente, publicación en el BOP por parte del Ayuntamiento.