A partir del miércoles la entrada a Ferrol se hará por Iglesia debido a las obras de la muralla del Arsenal

A partir del miércoles la entrada a la ciudad se hará por la calle de la Iglesia y solo se permitirá el acceso por Irmandiños a vehículos que se dirijan al aparcamiento de la alameda del Carbón y a vehículos autorizados por el Arsenal para acceder a la puerta de Enfermería.

La concejala de Urbanismo, Blanca García, informó que con motivo de los avances en las obras de Abrir Ferrol al mar en la avenida de Irmandiños será necesario introducir, a partir del miércoles día 14, una serie de cambios en la circulación rodada en esta zona.

En concreto, se procederá al corte al tráfico de uno de los carriles en el tramo comprendido entre la puerta de Enfermería y la puerta del Dique, en el lado más próximo a la muralla del Arsenal. De este modo, la entrada a la ciudad desde la zona portuaria se realizará por la calle de la Iglesia, mientras que por Irmandiños solo se permitirá el acceso a vehículos que se dirijan al aparcamiento de la alameda del Carbón y a vehículos autorizados por el Arsenal para acceder a la puerta de Enfermería. Además, se limitará el acceso de vehículos pesados desde la rotonda de la carretera del puerto.

Estas restricciones se mantendrán durante la ejecución de los trabajos de esta fase y se modificarán la medida que lo requieran las obras.

ACTUACIONES PREVISTAS

El pasado 19 de diciembre se inició la demolición de la muralla del Arsenal, que continuará en los próximos días. El proyecto contempla una regeneración integral y la implantación de un modelo de movilidad sostenible en la zona perimetral de contacto de la ciudad con el mar.

Las actuaciones incluyen la reordenación de la circulación rodada, la mejora de la seguridad vial y la potenciación de la movilidad sostenible mediante la prolongación del carril bici e itinerarios peatonales ya ejecutados en la frente del puerto y su conexión con el casco urbano. Se contempla un diseño de integración estética y paisajística de la zona de contacto entre el mar y la trama urbana alcanzando los objetivos de mejora en la infraestructura verde de la ciudad.

Entre las actuaciones previstas está la rehabilitación de espacios claves como la puerta del Parque, la plaza de Galicia y la puerta del Dique, conectando con zonas verdes como la alameda del Carbón, el que permitirá crear un recorrido verde que vinculará la ciudad con su entorno. Se crearán 1,4 kilómetros de carril bici, apostando por la movilidad y por la ciudad saludable que es Ferrol.

Además, la muralla del Arsenal será derribada y restaurada, respetando su cuota original del siglo XVIII, y se sustituirán tramos por verjas metálicas diáfanas, garantizando una conexión visual con la ría sin renunciar a la seguridad. Asimismo, se dará un tratamiento especial a la puerta de Enfermería, que será la nueva puerta principal del Arsenal.

Todas estas actuaciones están relacionadas directamente con la calidad ambiental de los espacios de la ciudad, premisa a la que se suma la plantación de 83 nuevos árboles, adecuando la vegetación a cada zona y restableciendo el carácter histórico del entorno.

Los materiales que se emplearán incluyen aceras de loseta de granito, zonas de acceso rodado en entorno de plazas con adoquín de granito, carril bici de hormigón colorado, plazas blandas de jable estabilizado y viales de aglomerado. También se instalarán bancos (33), papeleras (22), una fuente, aparcabicicletas (cinco puntos de cuatro aparcabicicletas) como los establecidos en la Magdalena y Ferrol Vello y marquesinas de bus (dos, una en un lateral del teatro Jofre y otra en la puerta del Parque) y 139 puntos de iluminación entre farolas y proyectos monumentales.

Estas obras fueron adjudicadas a la empresa Copasa de Obras y Servicios por un importe 5.332.228 euros (IVA incluido). Se trata de un proyecto cofinanciado por la Unión Europea.