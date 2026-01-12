Abierta la inscripción en el máster Erasmus Mundus RESCO que acogerá la Politécnica de Ingeniería de Ferrol

Compartir Facebook

El máster Erasmus Mundus Renewable Energy and Sustainable Construction – RESCO abre el plazo de inscripción para optar a una de las 25 plazas que oferta para el curso 2026/27. Las personas interesadas en cursar esta titulación internacional deberán formalizar su solicitud a través de un portal web gestionado por la Budapest University of Technology and Economics (BME), de Hungría, antes de 28 de febrero .

Además de estar en posesión de un título universitario de grado o licenciatura en ingeniería civil, ingeniería mecánica, arquitectura o similar, el potencial alumnado deberá acreditar un nivel B2 en inglés. Al mismo tiempo, también podrán solicitar una de las 17 bolsas Erasmus Mundus que se ofertan y que cubrirán los gastos derivados de su matrícula, movilidad y mantenimiento.

En Ferrol

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) acogerá, a partir del curso 2026/27, el máster Erasmus Mundus RESCO, una titulación internacional de dos cursos académicos de duración (120 ECTS) que pretende formar a un grupo de profesionales que sean quien de diseñar infraestructuras sostenibles para un futuro más verde. El proyecto, financiado por la Comisión Europea, nace bajo el paraguas de un consorcio integrado por la Budapest University of Technology and Economics (BME), de Hungría, por la Universidade da Coruña (UDC), de España, por la Universidad del Minho (UMinho), de Portugal, por la INSA Rouen Normardie, de Francia, y por la Université Lee Havre Normardie (ULHN), también del país galo.

El máster Erasmus Mundus RESCO presenta un plan de movilidad que llevará al estudiantado a cursar el primer semestre en Hungría, el segundo en España y Portugal, el tercero en Francia, y el cuarto en cualquier país de Europa o del mundo ya que, será durante este período, cuando el alumnado realice sus prácticas curriculares y su Trabajo Final de Máster (TFM).

En lo que alcanza al segundo semestre, el estudiantado se acercará a la construcción sostenible y la eficiencia energética en la Universidad del Minho (UMinho), en Portugal, y en la Universidade da Coruña (UDC), en el Campus Industrial de Ferrol, de la mano del profesorado de la Escuela Politécnica de Ingeniería y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Portos, esta última ubicada en el campus coruñés.

Por su parte, en Hungría ahondarán en los fundamentos de la ingeniería civil y estructural y en Francia se especializarán en energías renovables e ingeniería civil. Para llevar a cabo todo esto, el consorcio contará con el respaldo de la empresa líder mundial en construcción ligera y sostenible Saint-Gobain ISOVER, de Francia, de la eléctrica Iberdrola, de la empresa naronesa de reparación industrial y naval TUBACER, de la productora de aluminio Alcoa, y del Instituto Técnico de Galicia (ITG), de España. También figuran en ese listado, CASAIS, GREENLAB y DST Group, de Portugal, y Skyborn Renewables y Cerema, de Francia.

La segunda titulación internacional Erasmus Mundus que se oferta en la Universidade da Coruña

El máster Erasmus Mundus Renewable Energy and Sustainable Construction – RESCO es la segunda titulación internacional que se oferta en la Universidade da Coruña (UDC) y que se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF).

El alumnado de la primera promoción del máster Erasmus Mundus SustainablE ship And Shipping – SEAS 4.0 se acercaba al Campus Industrial de Ferrol en el curso 2021/22 con el objetivo de ahondar en el estudio y aplicación de las tecnologías 4.0, de eficiencia energética y de mejora ambiental en el campo del sector naval, así como en la construcción y operación del buque.

Detrás, un consorcio integrado por la Università degli Studi dice Napoli Federico II, de Italia, por la Universidade da Coruña (UDC), de España, por la University of Zagreb, de Croacia, y más por la Technische Universität Hamburg (TUHH), de Alemania.

La cuarta y última promoción de este título finaliza sus estudios en este curso 2025/26. Foto 1: representantes de las cinco universidades que forman el consorcio en una reunión de trabajo que tuvo lugar, del 17 a 19 de diciembre de 2025, en la sede de la INSA Rouen Normandie, en Saint-*Étienne-du-Rouvray, Francia. Foto 2: el profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Portos, Pablo Rodríguez-Vellando, coordinará, en representación de la Universidade da Coruña (UDC), el #máster Erasmus Mundus RESCO.