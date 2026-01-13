Mario Tenreiro ganador del Campeonato de Galicia Junior de Judo

Compartir Facebook

El pasado sábado se disputó en el pabellón municipal de Esteiro (Ferrol), el Campeonato de Galicia Júnior de Judo. La AD Judo Ferrolterra participó con 6 judocas obteniendo un Oro y dos Bronces.

Mario Tenreiro, en -81kg, quedo Campeón realizando una gran competición ganando a todos sus rivales por Ippon. Bruno Carrodeguas, en -66 kg, y Amelia Tenreiro, en -70kg (aún de categoría Cadete), se alzaron con la medalla de Bronce en sus respectivas categorías de peso.

Estos tres judocas participarán el próximo sábado 17 de enero en el Sector Oeste, que se disputará en el Entrego (Asturias) y que es clasificatorio para el Campeonato de España a disputar en Pamplona el 31 de Enero.

Por otro lado, David Herrera en -100 kg, perdió la medalla de bronce, logrando un meritorio 5º puesto, así como Pablo López en la misma categoría no pudo pelear por las medallas. Lucía Soto, en -48 kg, también perdió la medalla de Bronce quedando quinta en la clasificación final.

Como entrenadores del club, Alba de Bernardo y Alberto López “Pitu” estuvieron dirigiendo los combates desde la silla y Alberto Castro formando parte de la organización del evento como Delegado Comarcal de Ferrolterra. El árbitro del club Armando Castro, que estuvo arbitrando este campeonato, también ha sido convocado para el Sector Oeste