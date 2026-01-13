Mugardos solicita el refuerzo de señalización en O Peteiro, tras la denegación de bandas reductoras

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Ayuntamiento de Mugardos ha solicitado a la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) el refuerzo de la señalización y del pintado de la carretera en la zona de O Peteiro, especialmente en los pasos de peatones, con el objetivo de mejorar la seguridad vial.

Esta petición se realiza después de que la AXI comunicase al Concello la denegación de la instalación de bandas reductoras de velocidad, al no permitirlo la normativa vigente para este tipo de vía, pese a la solicitud previa trasladada por el Ayuntamiento atendiendo a las demandas vecinales.

Ante esta situación, el Concello propuso como medida alternativa el refuerzo de la señalización horizontal y vertical, poniendo el acento en la mejora de la visibilidad de los pasos de peatones y de los elementos destinados a advertir a los conductores.

El concejal delegado de Obras, Servizos, Medioambiente e TICs, Jorge Manuel Kuntz Peiteado, explicó que “aunque la normativa no permite la colocación de bandas reductoras en este tramo, desde el Ayuntamiento seguimos insistiendo en la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a mejorar la seguridad vial”.

Asimismo, Kuntz Peiteado señaló que “el refuerzo del pintado y de la señalización es una actuación viable que puede ayudar a aumentar la visibilidad y a concienciar a los conductores, reduciendo así situaciones de riesgo”.

El Concello de Mugardos mantiene su compromiso de colaborar con las administraciones competentes para impulsar actuaciones que mejoren la seguridad en las vías del municipio y dar respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía.