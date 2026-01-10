Cómoda victoria del Valdetires Ferrol para empezar el 2026

Compartir Facebook

Mejor imposible el inicio del nuevo año para el Valdetires Ferrol, consiguiendo la victoria ante el FC Meigas por un contundente 0-7, en la 15ª jornada de la Segunda División, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de Bertamiráns.

Las ferrolanas quisieron llevar el peso del partido, consiguiendo ponerse por delante a los seis minutos desde el punto de penalti con un gol de Patri Corral, aunque el FC Meigas tuvo muy cerca el empate en sus botas, con una parada clave de Natali que cambió el transcurso del partido.

Con este susto en el cuerpo, el Valdetires Ferrol subía una marcha a su juego, haciendo mucho a las locales al saberles romper su salida de balón, volviendo a anotar Patri Corral, mientras que, en la recta final del periodo encarrilaban el partido con un tanto de Irene, como también Patri Corral culminaba su particular hattrick al hacer el 0-4 con el que se iban al descanso.

Tras la reanudación, el partido continuaba con el mismo guion, con las ferrolanas dominando, no dando opciones a su rival, con Tere sumándose a la lista de goleadoras, marcándole a su ex equipo el 0-5.

El FC Meigas intentaba cambiar el transcurso del partido sacando a la portera-jugadora en los últimos diez minutos, pero el Valdetires Ferrol realizaba un buen trabajo defensivo, no dejando que las locales se acercaran en el marcador e incluso ampliando las distancias con un gol en propia puerta de la portera Carmen al querer despejar un disparo y otro más de Tere, cerrando la cuenta con el definitivo 0-7.

Con este resultado el Valdetires Ferrol tiene 21 puntos, en el 7º puesto de la tabla, con un partido menos. Para la próxima jornada las ferrolanas volverán a jugar nuevamente a domicilio, visitando al Estrela Futsal, en un partido que se disputará el sábado, a las 18:00 horas, en el Pabellón Marta Miguez (Cortegada)

FC Meigas: Carmen, Malena, Yaiza, Carla, Mariña – también jugaron – Laura, Iria, Cristina, Melisa, Raphaela, Claudia, Sofía y Beatriz.

Valdetires Ferrol: Natali, Monti, Irene, Tere, Paula Alonso – también jugaron – Iria, Ana López, Patri Corral, Mery y Laura.

Árbitros: Carlos Jesús González y Marcos Noya, junto con Vanesa Varela como asistente (Comité gallego). Amonestaron a las locales Melissa, Cristina y Yaiza, como a las visitante Irene, Mery, Paula Alonso y Patri Corral.

Goles: 0-1 Patri Corral min.6, 0-2 Patri Corral min.12, 0-3 Irene min.19, 0-4 Patri Corral min.19, 0-5 Tere min.26, 0-6 Carmen (propia puerta) min.33, 0-7 Tere min.38.

Pabellón: Bertamiráns