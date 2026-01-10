El Racing pierde ante el Athletic «B» y sigue en caída libre (0-1)

M.V. Tercera derrota consecutiva del conjunto de Ferrolterra, que cae de los puestos de play-off de ascenso en detrimento de su rival de esta tarde. No funcionó en los verdes la interinidad exprés de Michel Alonso en el banquillo y el conjunto ferrolano, que jugó gran parte de la segunda parte en inferioridad numérica, fue superado por los vascos, que se llevaron la victoria gracias a un gol de Ibon Sánchez en el minuto 73 del encuentro.

Una primera parte con mucha igualdad

Salieron los verdes con las bajas de última hora de Dacosta, Álvaro Juan y David Carballo, que se sumaron a las ya conocidas de Artetxe, Tejera y Álvaro Peña, lo que provocó la incursión del atacante juvenil, Joel Tenreiro.

A pesar de las bajas y de una semana caótica, salió con fuerza el Racing, con una buena presión con la que generó un tímido disparo de David Concha que atrapó el partido en el minuto 2 de juego. Poco a poco la fuerza del Racing se fue diluyendo y el Athletic «B» fue ganando metros y haciéndose con el balón, llevando peligro a los verdes con balones buscando la velocidad de su extremo izquierdo, Gift, que superó a Migue Leal una y otra vez. Un centro del citado jugador al que no llegó por poco Ibai Sanz fue el primer aviso serio de los cachorros vascos.

Mejoraron los de Michel Alonso y Azael soltaba un tiro lejano que atrapaba el portero rival. Poco después, el Racing enviaba un par de centros al área que no encontraban rematador, hasta que poco antes del descanso un centro de Pascu lo remataba muy forzado Álvaro Giménez por fuera de la portería vasca. Con empate sin goles, igualdad y sin grandes ocasiones claras de gol, se llegaba al descanso.

La expulsión de Migue Leal fue clave en el desarrollo del encuentro.

Comenzó la segunda mitad con un gran disparo de Ibón Sánchez que se iba ligeramente fuera de la meta de Parera.

Poco después, en el minuto 55, llegó la jugada clave del partido, con la expulsión de Migue Leal tras ver la segunda amarilla por un pisotón a un rival, teniendo que consultar el árbitro el monitor. Se quedaba con 10 el Racing por un error infantil de uno de sus jugadores, en teoría, más experimentados. Entraron Mardones y Saúl por David Concha y Azael para recomponer el equipo.

Eder buscaba el segundo del filial bilbaíno, marchándose su disparo fuera por poco. Dominaban los vascos ante un Racing replegado, aunque sin ocasiones destacadas de gol.

Pero en el minuto 72, Ibón Sánchez se internaba en el área y con un disparo raso ajustado al palo izquierdo de Parera ponía el 0-1 en el marcador. Rápidamente daba entrada Michel Alonso a Escobar para jugar con dos puntas, retirando del campo al mejor de los verdes, Álvaro Ramón. Con más corazón que cabeza quería el Racing el empate, teniendo Saúl un centro que atajaba el portero vasco. En la recta final del encuentro, el Racing buscó la heroica con balones al área y algún saque de esquina, pero no llegó a inquietar la portería de un Athletic que pudo aumentar su ventaja con un Racing volcado. Parera primero y Zalaya en la línea de gol evitaron dos nuevos tantos del Athletic Club «B», que se llevó los tres puntos para Bilbao y dejó al Racing muy tocado después de esta tercera derrota consecutiva y la mala imagen ante su afición.

Fuera de los puestos de play-off de ascenso al término de la primera vuelta.

A 14 puntos del líder intratable de la categoría, el CD Tenerife, y a 2 puntos (que pueden ser 3 tras los partidos del domingo), finaliza el Racing la primera vuelta de competición. Un rendimiento muy inferior al esperado para un equipo que tiene como objetivo el ascenso de categoría. Alcanzar la primera posición parece ya una quimera, pero bien harían los responsables del club en tomar una decisión firme sobre quién ocupará el banquillo, así como acudir con urgencia a un mercado de fichajes que finaliza el último día de este mes de enero. La afición se divide entre el enfado y la indiferencia, tras una semana caótica en cuanto a la toma de decisiones y sobre los tiempos de las mismas. Esperemos, por el bien del Racing, que alguien coja el toro por los cuernos y salga a dar la cara en los próximos días. De sus aciertos sobre el próximo encargado de dirigir al club y sobre sus decisiones en cuanto a la plantilla, recaerá buena parte de la suerte del conjunto verde en los próximos meses. Y de decepciones, humillaciones y enfados ya va la gente muy llena en el último año y medio. Porque últimamente cambian las cabezas pensantes, aumenta el personal a sueldo, cambian también los directores de orquesta, pero los resultados, las sensaciones y los silencios vuelven a ser los mismos.

Ficha Técnica.