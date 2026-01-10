El Racing pierde ante el Athletic «B» y sigue en caída libre (0-1)

Una primera parte con mucha igualdad
Salieron los verdes con las bajas de última hora de Dacosta, Álvaro Juan y David Carballo, que se sumaron a las ya conocidas de Artetxe, Tejera y Álvaro Peña, lo que provocó la incursión del atacante juvenil, Joel Tenreiro.
A pesar de las bajas y de una semana caótica, salió con fuerza el Racing, con una buena presión con la que generó un tímido disparo de David Concha que atrapó el partido en el minuto 2 de juego. Poco a poco la fuerza del Racing se fue diluyendo y el Athletic «B» fue ganando metros y haciéndose con el balón, llevando peligro a los verdes con balones buscando la velocidad de su extremo izquierdo, Gift, que superó a Migue Leal una y otra vez. Un centro del citado jugador al que no llegó por poco Ibai Sanz fue el primer aviso serio de los cachorros vascos.
Mejoraron los de Michel Alonso y Azael soltaba un tiro lejano que atrapaba el portero rival. Poco después, el Racing enviaba un par de centros al área que no encontraban rematador, hasta que poco antes del descanso un centro de Pascu lo remataba muy forzado Álvaro Giménez por fuera de la portería vasca. Con empate sin goles, igualdad y sin grandes ocasiones claras de gol, se llegaba al descanso.
La expulsión de Migue Leal fue clave en el desarrollo del encuentro.
Comenzó la segunda mitad con un gran disparo de Ibón Sánchez que se iba ligeramente fuera de la meta de Parera.
Poco después, en el minuto 55, llegó la jugada clave del partido, con la expulsión de Migue Leal tras ver la segunda amarilla por un pisotón a un rival, teniendo que consultar el árbitro el monitor. Se quedaba con 10 el Racing por un error infantil de uno de sus jugadores, en teoría, más experimentados. Entraron Mardones y Saúl por David Concha y Azael para recomponer el equipo.
Eder buscaba el segundo del filial bilbaíno, marchándose su disparo fuera por poco. Dominaban los vascos ante un Racing replegado, aunque sin ocasiones destacadas de gol.
Pero en el minuto 72, Ibón Sánchez se internaba en el área y con un disparo raso ajustado al palo izquierdo de Parera ponía el 0-1 en el marcador. Rápidamente daba entrada Michel Alonso a Escobar para jugar con dos puntas, retirando del campo al mejor de los verdes, Álvaro Ramón. Con más corazón que cabeza quería el Racing el empate, teniendo Saúl un centro que atajaba el portero vasco. En la recta final del encuentro, el Racing buscó la heroica con balones al área y algún saque de esquina, pero no llegó a inquietar la portería de un Athletic que pudo aumentar su ventaja con un Racing volcado. Parera primero y Zalaya en la línea de gol evitaron dos nuevos tantos del Athletic Club «B», que se llevó los tres puntos para Bilbao y dejó al Racing muy tocado después de esta tercera derrota consecutiva y la mala imagen ante su afición.
Fuera de los puestos de play-off de ascenso al término de la primera vuelta.
0: Racing de Ferrol: Miquel Parera; Migue Leal, Edgar Pujol, Zalaya, Álvaro Ramón (Anton Escobar, min 73); Ander Gorostidi Gelardo, min 86), Jairo Noriega, Azael (Mardones, min 58); David Concha (Saúl Garcia, min 58), Álvaro Giménez, Pascu.
1: Athletic Club B: Mikel Santos; Iker Aldai; Aimar Duñabeita, Jon de Luis, Miguel Barandalla; Eder García, Eñaut Lete (gibaldex, min 59), Ibón Ignacio; Gift (Huestamendia, min 69), Ibai Sanz (Asier Hierro, min 84) y Adrián Pérez (Johaneko, min 84).
Gol: 0-1, min 73: Ibón Sánchez.
EL CORREO
El Bilbao Athletic redondea su gran primera vuelta
El filial rojiblanco se cuela en puestos de play-off al vencer por 0-1 al Racing de Ferrol, que jugó más de media hora en inferioridad numérica
MUNDO DEPORTIVO
0-1: El Bilbao Athletic se mete en play off con su tercera victoria seguida
Los cachorros han sido mejores que el Racing de Ferrol en el segundo tiempo y han aprovechado la superioridad numérica desde el minuto 56 para lograr un triunfo merecido.
ATHLETIC CLUB
Sólido triunfo del Bilbao Athletic para cerrar la primera vuelta
Los cachorros vencen en A Malata, encadenan tres victorias consecutivas y se colocan en posiciones de playoff de ascenso