A II edición de FP Acelerada arranca en Galicia con preto de 200 solicitudes

Todas elas poderán mellorar a súa cualificación a través desta iniciativa pioneira en España que o Goberno galego impulsa este ano de xeito novidoso. A FP Acelerada é unha modalidade de formación concentrada nun período de entre catro e seis meses que permite un acceso rápido ao mercado laboral. En 12 concellos de Galicia poden cursarse programas en sectores con alta demanda como agraria, comercio, edificación, mecánica, enerxía, hostalaría ou transporte. O prazo para formalizar a matrícula comezará o 16 de xaneiro.

Preto de 200 persoas veñen de solicitar praza para cursar a segunda edición da FP Acelerada que arranca en xaneiro para unha vintena de formacións.

Trátase, en concreto, de 198 solicitantes que se suman ás 153 persoas que xa se formaron na primeira edición que tivo lugar de setembro a decembro, polo que se eleva a 351 o total de persoas que optan por esta novidosa iniciativa que o Goberno galego impulsou por primeira vez este curso como experiencia piloto.

Tras a resolución provisional de solicitudes por parte da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, ábrese un período de reclamacións ata o día 13 de xaneiro.

Posteriormente, as persoas admitidas deberán formalizar a matrícula entre o 16 ao 23 de xaneiro a través do Portal Educativo. Non obstante, as persoas interesadas que non presentaran solicitude durante o período oficial, van poder solicitar matrícula directa nas prazas liberadas que hai para todas as formacións entre o 26 e o 30 de xaneiro.

Así pois, a FP Acelerada é unha acción pioneira a nivel de España que consiste nunha modalidade de formación rápida, concentrada nun período de entre catro e seis meses de duración, en función do ciclo de que se trate, que representa unha dobre vantaxe para alumnos e empresas.

Por unha banda, as persoas dispoñen dunha vía rápida de formación para ao acceso ao mercado laboral e, por outra, as empresas teñen un aceso máis áxil a persoal cualificado, sobre todo naqueles sectores onde hai máis demanda.

Esta modalidade, enmarcada no Plan FPGal360, inclúe tanto a formación no centro educativo como na empresa e, por tanto, permiten que as persoas acaden, nun corto período de tempo, unha certificación profesional. O obxectivo último é mellorar a cualificación das persoas e abrirlles as portas ao mercado laboral en sectores concretos que precisan profesionais para traballar.

Nesta segunda edición, que agora se vén de resolver, ofertáronse 506 prazas dispoñibles nunha quincena de centros integrados de 12 concellos das catro provincias, e en sectores de alta demanda de emprego como son Agraria, Comercio, Edificación e obra civil, Enerxía e auga, Fabricación mecánica, Industria alimentaria, Hostalaría e turismo e Transporte e mantemento.

Provincia da Coruña

Concello

Centro

Ciclo

Solicitudes

A Coruña

CIFP Paseo das Pontes

GM Servizos en restaurante

15

A Coruña

CIFP Someso

GM Cubertas e impermeabilizacións

11

A Coruña

CIFP Someso

GS Planificación e supervisión da área de carrozaría de vehículos automóbiles

9

Ferrol

CIFP Ferrolterra

GM Fabricación de tubaxes e construcións e carpintaría metálica

15

Ferrol

CIFP Ferrolterra

GM Montaxe de instalacións de tubaxes e construcións e carpintaría metálica

15

Pontedeume

CIFP Fraga do Eume

GM Repostaría en restauración

12

Ribeira

CIFP Coroso

GS Control de calidade na industria alimentaria

7

Ribeira

CIFP Coroso

GS Xestión loxística e comercial na industria alimentaria

18

Santiago de Compostela

CIFP Compostela

GM Servizos en restaurante

4

Santiago de Compostela

CIFP Politécnico de Santiago

GM Montaxe de instalacións de tubaxes e construcións e carpintaría metálica

6

Provincia de Lugo

Concello

Centro

Ciclo

Solicitudes

Lugo

CIFP As Mercedes

GM Mantemento do motor de combustión interna e os seus sistemas auxiliares referente aos vehículos automóbiles

8

 

Provincia de Ourense

Concello

Centro

Ciclo

Solicitudes

Ourense

CIFP A Farixa

GS Organización e proxectos de instalacións solares fotovoltaicas

8

Ourense

CIFP A Farixa

GS Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

6

Vilamarín

CIFP de Vilamarín

GB Actividades básicas do departamento de pisos

3

 

Provincia de Pontevedra

Concello

Centro

Ciclo

Solicitudes

Pontevedra

CIFP Carlos Oroza

GB Venda en panadaría e pastelaría

5

Pontevedra

CIFP Carlos Oroza

GM Servizos en restaurante

5

Pontevedra

CIFP Montecelo

GB Operacións auxiliares e/ou básicas referentes ao mantemento e a reparación de vehículos automóbiles na área de carrozaría

13

Vigo

CIFP Manuel Antonio

GM Servizos en bar e cafetaría

3

Vigo

CIFP Valentín Paz Andrade

GM Mantemento dos sistemas de forza e trens de rodaxe referente a vehículos automóbiles

6

Vigo

CIFP Valentín Paz Andrade

GM Preparación, protección e embelecemento de superficies de carrozarías

13

Vilagarcía de Arousa

CIFP Fontecarmoa

GB Actividades auxiliares de almacenaxe

16

 

