El Baxi Ferrol arrolla al Movistar Estudiantes

Adán Puentes (X: @adanpuentes |IG: @adanpuentes89)

Victoria incontestable del Baxi Ferrol la de este sábado ante el Movistar Esudiantes, por 74-54, en la 16ª jornada de la Liga Femenina Endesa disputado en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba con las madrileñas anotando la primera canasta debajo del aro, pero desde el primer momento el Baxi Ferrol llevaba la iniciativa sobre la pista, con una motivada Clementine Samson ante su ex equipo al hacer los primeros cuatro puntos. Tras varios instantes de igualdad, Dalayah Daniels también tenía cosas que decir con dos buenos tapones y un triple, que se sumaban al buen juego de equipo, haciéndose con los rebotes en defensa ante un Movistar Estudiantes nada acertado ni en la pintura, ni de tiros de tres, mientras que las distancias poco a poco se iban abriendo, con nuevos triples de Samson y de Ine Joris que dejaban el marcador en 25-12.

Las colegialas intentaban buscar la reacción en el segundo cuarto, dando más ritmo a su juego, quedándose solo en eso, siguiendo no dar con la tecla para encestar, sabiendo aprovechar esto a la perfección el Baxi Ferrol para hacer daño con otro triple de Dalayah Daniels, como también la buena circulación del juego que hacían Blanca Millán, Moira Joiner o Elena Rodríguez, siendo esta última también importante en esta recta final de periodo con un triple en los últimos segundos de periodo, dejando el partido al descanso con 19 puntos de ventaja para las ferrolanas, con 48-29.

Tras el descanso los primeros 4:11 fueron de total desesperación en ambos equipos, al no conseguir anotar ni una sola canasta, con muchos fallos debajo del aro, algún tapón y dos tiros libres fallados por las madrileñas. Finalmente eran las visitantes las que anotaban los dos primeros puntos, siendo rápidamente respondido por una canasta de Blanca Millán. La baja anotación no cambiaba durante el resto del tercer cuarto, con las ferrolanas manteniendo la ventaja e incluso llegando a los 20 puntos, para dejar el marcador en 61-41.

El último cuarto empezaba con un triple a los pocos seguidos de Camilion para las visitantes y en la primera de ataque del Baxi Ferrol, Alba Sánchez-Ramos recibía una falta, haciendo los dos primeros puntos desde el tiro libre. Con el paso de los minutos las ferrolanas seguían controlando las distancias, teniendo el partido encarrilado con esta diferencia de veinte puntos, manteniendo la seriedad defensiva y no dejando jugar cómodas en ataque a las jugadoras del Movistar Estudiantes. A falta de dos minutos Moira Joiner se tenía que ir por cometer su quinta falta, pero nada cambiaba sobre la pista, aprovechando para entrar en la pista las canteranas Elena Baldonedo e Irene Somorrostro y con el Baxi Ferrol llevándose la victoria por 74-54.

Con este resultado, el Baxi Ferrol tiene 8 victorias y 8 derrotas, en el 8º puesto de la tabla. Este jueves las ferrolanas volverán a la Eurocup Women, visitando al Perfumerías Avenida en el partido de ida de los octavos de final, a partir de las 20:30 horas, en el Pabellón Wurzburg Silvia Domínguez (Salamanca).

Baxi Ferrol: Samsom (7), Millán (8), Daniels (22), Rodríguez (5), Joiner (9) – también jugaron – Sánchez-Ramos (2), Erjavec (8), Sotolova (5), Somorrostro (0), Baldonedo (0) y Joiris (8).

Movistar Estudiantes: Buhner (11), Berkani (0), Osma (3), Camilion (9), Ezeigro (13) – también jugaron – Stanacev (4), Latorre (4), Etxarri (10) y Crozon (0).

Árbitros: Paula Lema Parga, Fernando Ibáñez García y Alejandro Aranzana García. Excluyeron, por cinco faltas, a la local Moira Joiner.

Parciales: 25-12, 23-17, 13-12 y 13-13

Pabellón: A Malata.