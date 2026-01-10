«Nada es frágil»-(Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro)

Compartir Facebook

Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro

Este pasado nueve de enero tenía lugar en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol el acto de clausura de la exposición del pintor Ricardo Segura Torrella (1927-2000), nacido en el seno de una familia relacionada con el mar, en ruta incomparable de singular “caminho” en el que yo misma enraízo, en consonancias y armónicos incandescentes que hacen centellear, como faro luminoso‒ ¿será o de Breogán? ‒ mi contemplación admirada ante los cuadros magníficos del pintor que recibe su primera formación en la Escuela de Artes y Oficios de Ferralium ‒ lugar de hierro‒ y del pintor Felipe Bello Piñeiro, realizándose su primera exposición a los 15 años junto a artistas consagrados como Sotomayor o Valentín Castro, para continuar su periplo por toda España, Portugal y Londres.

Más de tres mil personas acudieron a contemplar los cuadros de la exposición comisariada por Suso Bastarrechea, artista, profesor, político…el torbellino de ideas que corresponde a las mentes creadoras y canalizador para que la muestra tuviese lugar a través del Concello, en apuesta de valorar o ferrolán y o galego, como apuntaba el director xeral de cultura, Anxo Lorenzo, presente en el evento, resaltando la responsabilidad adquirida de Helena Segura Torrella, hija del pintor, que gestionará el legado artístico heredado de quien fue y sigue siendo “ profeta en su tierra” y al que, como ella misma expresaba: “ debemos recordar…aunque su obra no pertenece únicamente al pasado. Sigue dialogando con el presente y acercándose a las nuevas generaciones, lo que es garantía de que perviva en el tiempo”.

Sí. El tiempo que es el filtro que distingue “lo que sí y lo que no”, en todas las cuestiones de la vida y del arte, perdurando tan solo aquello que es digno de ser recordado, como me atrevo a augurar ocurrirá con Segura Torrella, porque en él hay magia, misterio, memoria, talento, conocimiento, técnica, crítica social, espiritualidad, tradición, música y…amor. Todo lo necesario para ser promesa de eternidad.