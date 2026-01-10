La “Almirante Juan de Borbón” zarpó de Ferrol para integrarse como buque de mando en laOTAN-1 en el norte europeo

Eran las nueve menos cuarto de la tarde y mientras sonaban las notas musicales ««Banderita» a cargo de la Unidad de Música del Tercio del Norte de la Infantería de Marina, al mando del comandante Luis García Cortizas, el «Almirante Juan de Borbón» al mando del Capitán de Fragata Miguel Romero Contreras abandonaba el muelle número cuatro del Arsenal Militar de Ferrol, ayudado por dos remolcadores de la Armada, con el fin de integrarse, durante tres meses, como buque de mando en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN nº 1 (SNMG-1 en sus siglas inglesas) en el norte europeo principalmente en aguas del norte de Europa mar Báltico y mar del Norte.

El acto de despedida estuvo presidido por el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz, con la asistencia de algunos amigos y familiares de la dotación. A bordo se encontraba el contralmirante Joaquín Ruiz Escagedo, quien acompañará en el viaje a la “Juan de Borbón” como Jefe de la Fuerza de la Agrupación Permanente Marítima de la OTAN-1 así como el comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, capitán de navío, Jesús González-Cela Franco; el coronel jefe del Tercio Norte de la Infantería de Marina, Antonio Palmero Romero, y el comandante del «Cantabria», CF Manuel Romero Nieto. A las ocho, se izaba en el mástil de popa la Bandera Nacional y la Unidad de Música comenzaba a interpretar una serie de marchas militares, comenzando por «Barlovento».

LA SNMG-1

La SNMG-1 es una fuerza naval permanente de la Alianza Atlántica que opera principalmente en aguas del norte de Europa. Sus cometidos incluyen la disuasión, la defensa colectiva, la presencia naval y el refuerzo de la interoperabilidad entre las armadas aliadas. Con esta participación, España y sus Fuerzas Armadas reafirman su firme compromiso con la OTAN, contribuyendo a la seguridad marítima y a la cooperación multinacional.

El cambio de mando de la Agrupación está previsto que tenga lugar en los próximos días en el puerto de Den Helder (Países Bajos)

MOSTRAR EL COMPROMISO CON LA OTAN

A las ocho y media de la mañana puntual, subió a bordo el general García Ortiz y tras ser recibido por el comandante del buque y el comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, dirigió unas palabras a la tripulación, que se encontraba formada en la zona de popa del buque, así como al grupo de once miembros de un equipo operativo de seguridad (EOS) de Infantería de Marina del Tercio del Norte y de la la Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB) de la 10ª Escuadrilla que se encargará de un helicóptero SH-60B, a bordo de la fragata.

El general Manuel García Ortiz se dirigió al personal que estaba en la popa del buque y a los familiares que estaban en los muelles.. «Hoy la Armada transfiere esta fuerza embarcada en la fragata Almirante Juan de Borbón para que, bajo la autoridad del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), despliegue en operaciones, integrada en el Grupo Naval Permanente de la OTAN nº 1 (SNMG-1).

Para los buques de la 31ª Escuadrilla son ya habituales los despliegues en el Norte de Europa y en el Mediterráneo, formando parte esencial de las fuerzas marítimas de la OTAN y demostrando el compromiso de España y de la Alianza con la seguridad, la estabilidad y la libertad de navegación.

Fuerza embarcada, en esta ocasión, desplegáis para desempeñar las actividades de vigilancia reforzada en el norte de Europa, en aguas del mar del norte, del mar de Noruega y del mar Báltico. En definitiva, seréis la punta de lanza del esfuerzo de disuasión y defensa colectiva en el flanco norte y noreste de la Alianza.

Y además, lo haréis con una importante responsabilidad porque la misión la manda nuevamente el Contralmirante de la Armada Don Joaquín Ruiz de Escagedo. Almirante, Joaquín, te deseo la mayor de las suertes en esta misión y todas y cada una de sus singladuras.

Hoy finaliza un período de trabajo intenso para los que formamos parte de la Armada, particularmente para el Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad, el Arsenal de Ferrol, la 31ª Escuadrilla de Superficie, la Flotilla de Aeronaves y el Tercio Norte, así como para otras unidades de la Armada que han aportado efectivos, tras el que se ha alcanzado el nivel de alistamiento requerido para este despliegue. Las unidades están preparadas, con todas sus capacidades, ahora llega el momento de demostrarlo en operaciones, razón de ser del proceso de alistamiento operativo.

«Sois un buque de mando»

Sois un buque de mando, un “flagship”, experto. Con anterioridad y durante seis meses, demostrasteis cómo hacerlo de forma excelente. Vais a operar en un entorno exigente y complejo, pero estoy seguro, que de nuevo evidenciareis vuestra profesionalidad, resiliencia y flexibilidad, virtudes todas ellas fundamentales para alcanzar el éxito en vuestra misión. Y de que, una vez más, dejaréis bien alto el pabellón de España.

Con este despliegue España, las Fuerzas Armadas y la propia Armada, muestran su compromiso con la OTAN y su solidaridad con los países aliados, contribuyendo a la seguridad de sus espacios marítimos y aéreos, así como a sus infraestructuras críticas.

Reconocimiento a las familias

Aprovecho la ocasión que me brinda estar cerca de vuestros familiares a pie de muelle para dirigirme a ellos, teniendo muy presente también a los que sus quehaceres les han impedido venir. Queridas familias, la Armada reconoce vuestros desvelos y agradece vuestro apoyo constante, sin los cuales, los hombres y mujeres a bordo de la fragata Almirante Juan de Borbón no estarían hoy listos para salir a la mar. No hay duda de que, sin el apoyo desde nuestros hogares, no es posible llevar a cabo sosegadamente una misión de esta complejidad. Muchas gracias por vuestro compromiso una vez más.

Podéis confiar plenamente en que estaremos muy pendientes de todos ellos. No dudéis en hacernos llegar cualquier inquietud o necesidad a través de la 31ª Escuadrilla y el Tercio del Norte, por pequeña que sea, para que se sientan continuamente acompañados y apoyados en el cumplimiento de su deber.

Almirante, Comandante, Fuerza Embarcada, no me queda más que desearos mucha suerte y todo el éxito en vuestra misión. Que nuestra Patrona la Virgen del Carmen os acompañe y proteja para que regreséis todos sanos y salvos.

A continuaciòn comenzó la maniobra de desatraque y por último la fragata emprendió rumbo hacia la boca de la ría, mientras en el muelle permanecían los miembros de la Armada despidiendo al buque viendo como abandonaba las instalaciones del Arsenal Militar, con dos días de retraso debido a las malas condiciones meteorológicas que se presentaron los pasados jueves y viernes.

CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Antes de zarpar, el comandante de la «Juan de Borbón», Miguel Romero Contreras, acompañado por el contralmirante Joaquín Ruiz Escagedo, mantuvieron un encuentro con los medios de comunicación.

Demostrar el compromiso de España con la OTAN

El contralmirante Ruiz Escagedo se dirigió a los representantes de los medios » muchísimas gracias por venir, y más un sábado a esta hora, a despedirnos. Para nosotros es un orgullo participar ydemostrar el compromiso de España con la Alianza Atlántica. Es un ejemplo más.

Ya hemos ido muchas más veces y ahora mismo hay contingentes desplegados de ejército de tierra, participan contingentes de ejército de aire regularmente en la defensa del flanco oeste de la OTAN, y nuestra contribución es una más.

En este momento, en la Fuerza de Reacción de la Alianza, España manda el contingente marítimo y el de operaciones especiales durante todo este año, y de hecho, este grupo, que voy a liderar yo, participará también en el principal ejercicio de despliegue de la Fuerza de Reacción aliada en el Báltico en febrero. Entonces, es una demostración muy clara del compromiso inequívoco de España con sus aliados.

¿Cuánta tripulación lleva la fragata?. Pues somos aproximadamente 230 hombres y mujeres y vamos a estar aproximadamente tres meses en la mar. El Estado Mayor a bordo de la «Juan de Borbón» lo componen 22 personas, incluyéndome a mí, algunas en doble labor, participan en operaciones del barco y del Estado Mayor, y de esas 22, seis son oficiales extranjeros, el resto son todos nacionales.

Estaremos en el norte de Europa. Es muy importante efectuar presencia allí, vigilancia y, por supuesto como disuasión. La presencia es fundamental, por eso contribuimos con un barco de estas capacidades».

Demostrar las capacidades que tiene España

Por su parte el CF Romero Contreras señaló que « Para mí es un orgullo estar aquí de nuevo. Este barco ya tiene una experiencia muy reciente, del año 2024. Misma agrupación y, además, mando de la misma.

Y para nosotros es un reto y como digo un orgullo poder estar aquí otra vez para demostrar las capacidades que tiene España, que tiene la Armada en particular, y más en particular, Ferrol, con su arsenal y el apoyo que da a todos los barcos que se están alistando, con una actividad mucho más que notable durante los últimos tiempos y, en especial, en el año 2026″.

La pregunta de siempre. ¿La dotación, la fragata, todo preparado?. «Pues más nos vale. Sí, sí, estamos preparados.

Estábamos ya deseando que llegase este momento. Al final, los alistamientos son procesos complejos, son procesos muy demandantes, y al final tienen que culminar un día, y ese día ha llegado»

Sobre el territorio donde van a actuar indicó que «la situación es de todos conocida y eso no hace más que ponernos, obligarnos a ser mucho más profesionales y mucho más atentos al entorno, y es que precisamente para eso vamos para allá, ¿no?. Para lo que ha explicado ya el almirante mucho mejor que yo. A todos… muchísimas gracias«.

LA «JUAN DE BORBÓN»

Como el resto de su clase, fue desarrollada en los astilleros Izar, hoy Navantia, (Ferrol) con un coste de 600 millones de euros.

Al igual que las demás fragatas F-100 clase Álvaro de Bazán, son los primeros buques de guerra europeos que cuentan con el sistema de combate Aegis, de origen estadounidense, y un radar capaz de detectar movimientos de aeronaves en un radio de 600 kilómetros, que les permite actuar en igualdad de condiciones con las más modernas unidades de la Marina de Estados Unidos y participar en el desarrollo del escudo antimisiles. Tiene capacidad para detectar y seguir hasta 90 blancos móviles y dirigir los proyectiles antiaéreos y de superficie.

Son los primeros buques españoles con casco de protección balística de acero de alta resistencia. Completa su protección con motores montados sobre piezas elásticas, que no transmiten ruido al casco, por lo que son más difícilmente detectables por submarinos. Durante la fase de desarrollo, se puso especial énfasis en el diseño de las formas del buque con el objetivo de minimizar su «eco» de radar. Las F-100 están equipadas también con sistemas de contramedidas y guerra electrónica Indra Aldebarán, de diseño y fabricación española, y un sistema acústico antitorpedos AN/SLQ-25A Nixie.

Dispone de dos lanzadores cuádruples de misiles antibuque AGM-84 Harpoon; dos lanzadores dobles de torpedos Mk-46; un cañón tipo Mk-45 de cinco pulgadas con capacidad de disparo de 20 proyectiles por minuto y 23 km de alcance; y un lanzador vertical Mk-41 con 48 celdas; cuatro lanzachaff que emiten señuelos para confundir a los misiles enemigos, y un helicóptero SH-60B Seahawk, preparado para la lucha antisubmarina y antisuperficie.

Por especialidades el buque cuenta con especialistas en Artillería, Armas Submarinas, Electrónica, Comunicaciones, Energía y Propulsión, Administración, Alojamientos, Maniobra y Navegación, Sistemas Tácticos, Artillería y Misiles, Direcciones de Tiro, Sonar, Mecánica, Electricidad y Hostelería. En un elevado porcentaje son gallegos, pero en general la dotación procede de casi todos los sitios de España, de la costa e interior, del norte y sur, del este y oeste así como de otros países hermanos.

La fragata “Almirante Juan de Borbón”, al mando del capitán de fragata don Miguel Romero Contreras, es la segunda unidad de la clase “Álvaro de Bazán” (F-100) y forma parte de la 31.ª Escuadrilla de Superficie. Se trata de un escolta multipropósito y uno de los buques más avanzados de Europa, gracias a sus capacidades tecnológicas de vanguardia. Su sistema de combate AEGIS le confiere una destacada capacidad en guerra antiaérea, aunque también está preparada para hacer frente a amenazas de superficie y submarinas, operando eficazmente en escenarios de alta, media y baja intensidad. Además, puede participar en misiones de gestión y prevención de crisis, operaciones de ayuda humanitaria o de embargo naval, entre otras.