La Xunta licita por 14 millones un nuevo edificio de 75 viviendas públicas en Ferrol

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha anunciado en la mañana de este sábado en Ferrol la licitación, el próximo lunes, de la construcción de un nuevo edificio de 75 viviendas de promoción pública en el barrio de O Bertón.

El proyecto cuenta con una inversión de 14 millones de euros, financiados íntegramente por la Xunta de Galicia, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 2 de marzo.

El nuevo inmueble se dividirá en tres bloques de bajo y cinco plantas, ofreciendo 33 viviendas de un dormitorio –tres de ellas adaptadas– y 42 de dos dormitorios. Durante el acto, en el que estuvo acompañada por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), la conselleira ha destacado que este proyecto es una pieza clave para «revitalizar y dinamizar económica y socialmente» la ciudad.

Una de las grandes novedades de este proyecto es el uso de técnicas industrializadas, especialmente en la fachada. La arquitecta del proyecto, Patricia Muñiz, ha explicado que este sistema permite «reducir drásticamente» los plazos y costes. «En apenas tres meses colocaremos 4.400 metros cuadrados de fachada fabricada en taller, lo que permite trabajar en seco y sin andamios, garantizando una mayor sostenibilidad y eficiencia energética mediante paneles fotovoltaicos y aerotermia», ha señalado Muñiz.

Por su parte, Martínez Allegue ha subrayado el compromiso social de la Xunta con el acceso a la vivienda para los colectivos con más dificultades. En este sentido, ha anunciado que estas promociones contarán con un cupo específico para menores de 36 años: el 40% de las viviendas en régimen de alquiler y el 25% de las destinadas a la venta se reservarán para jóvenes.

FERROL EN CRECIMIENTO

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha celebrado la vuelta de las «grúas» a la ciudad tras años de parálisis. «Ferrol es una ciudad en la que crecen los habitantes y el empleo, y la apuesta por la vivienda es fundamental para que sigamos creciendo», ha afirmado el regidor, quien ha agradecido que la colaboración con la Xunta se traduzca en «soluciones concretas» frente a uno de los problemas que más preocupa a los vecinos.

Actualmente, la Xunta ya construye otros dos edificios en O Bertón que sumarán 48 viviendas. El objetivo final es completar las 353 viviendas públicas comprometidas para Ferrol, que se prevé sean una realidad en el año 2028.

Esta inversión se suma a otros proyectos estratégicos en la ciudad, como la segunda fase de ‘Abrir Ferrol ao Mar’ (11 millones de euros) y el convenio de regeneración urbana que movilizará otros 12 millones de euros, consolidando un plan de transformación integral para la urbe naval.