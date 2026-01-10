El pleno de Ortigueira da luz verde a la participación en el POS+ Social de la Diputación

El Concello ingresará más de 136.000 euros para financiar gastos derivados de la gestión y prestación de los servicios sociales. Se prestará atención especial a mejorar las condiciones de trabajo de las auxiliares de servicios sociales, una demanda del colectivo que cumplirá el Concello.

El pleno del Concello de Ortigueira celebró el viernes 9 de enero, una sesión extraordinaria en la que dió luz verde, por unanimidad, a la adhesión del Concello en el POS+ Adicional 2026 para gastos sociales extraordinarios. De esta forma, Ortigueira recibirá este año por parte de la Deputación 136.604,87 euros, que se destinarán a cubrir gastos derivados de la gestión y prestación de los servicios sociales, una de las principales banderas de las políticas municipales.

Desde el gobierno local destacan que “esta aportación, como cada año, nos permitirá seguir prestando determinados servicios que nosotros creemos que son fundamentales para Ortigueira y las personas que más necesitan nuestra ayuda”.

Afirman que “además, también se utilizará parte de ese dinero para prestar atención a las ayudas técnicas de las auxiliares para mejorar sus condiciones de trabajo, una propuesta que nos ha trasladado el colectivo y que desde el grupo de gobierno corresponderemos”.

Además, en el pleno también salió adelante la ocupación de montes propiedad del Concello para el desarrollo del proyecto del parque eólico Coriscada, promovido por la empresa SEMOSA.