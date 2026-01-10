Triatlón Ferrol abre a temporada 2026 con opcións de medalla no Cto Galego de Dúatlon Cros

Mar Delgado opta ao noveno título no Dúatlon de Reis de Vimianzo.
O Club Triatlón Ferrol contará con dez duatletas na primeira proba da temporada 2026 que se celebra esta fin de semana en Vimianzo e que reparte os títulos do Campionato Galego de Dúatlon Cros.
Destaca a participación de Mar Delgado, vixente campioa galega e gañadora oito veces da proba do Dúatlon de Reis. Contan tamén con opcións ás medallas das súas categorías Ariel Soto Meizoso, en xuvenil, ou Juanchi González, en veteranos 2.
A delegación ferrolá complétana os cadetes Miguel Benasach e Adrián Canosa, a junior Ariadna Soto Meizoso, os absolutos Antonio Souto e Víctor Santillana e os veteranos Sito Alvite e Manu Pita.
As probas dan comezo o domingo a partir das 9:30 horas e desenvolveranse en distancia superesprinte para as categorías menores (1,8 km de carreira a pé, 9,8 km en bicicleta BTT e 800 m de carreira) e en distancia estándar nas categorías absolutas (5,4 km de carreira, 21 km en BTT e 3,6 km de carreira).