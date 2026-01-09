O Parrulo Ferrol se va de vacaciones con una sonrisa tras ganar este viernes al CA Osasuna Magna

Compartir Facebook

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Victoria muy trabajada y merecida de O Parrulo Ferrol antes del parón por la Eurocopa, tras imponerse en la noche del viernes por 1-2 al CA Osasuna Magna, en la 17ª jornada de la Primera División.

El partido empezaba con un gran susto para los ferrolanos al anotar Gustavo a los 30 segundos de empezar, pero, en esta acción, impedía que Mati Starna pudiera controlar el esférico y, tras revisión de los árbitros en el SV, concedían falta indirecta, anulando el tanto.

El CA Osasuna Magna quería llevar el ritmo del juego y O Parrulo Ferrol basaba el suyo en defensa, aprovechando al máximo sus llegadas al ataque, logrando ponerse por delante en una rápida jugada de equipo con un centro desde el lateral del área de Rubén Orzáez a Gonzalo Santa Cruz al segundo palo, pudiendo rematar a placer.

Con este 0-1 los locales subían sus líneas, buscando el empate y teniendo una gran ocasión con un potente tiro de Mendive en la frontal del área que despejaba Mati Starna.

Cuando menos se esperaba, los parrulos daban un nuevo golpe en una jugada de saque de esquina al aprovechar Gonzalo Santa Cruz un rechace dentro del área de Asier para rematar por alto, anotando el 0-2 y, poco después, Penezio tuvo cerca otro más en una rápida jugada en el lateral con una picadita a media altura que se marchaba fuera por poco.

O Parrulo Ferrol cada vez que se hacía con el balón llegaba con mucho peligro, teniendo Jhoy otra buena ocasión con un tiro lateral desde doce metros a media altura que despejaba el meta Asier, mientras que, en la otra área, el CA Osasuna Magna tuvo ocasiones para recortar con un tiro alto de Cuello y otro de Pachu a bocajarro, pero Mati Starna seguía evitando todas las llegadas. Gonzalo Santa Cruz pudo hacer uno más antes del descanso, con un tiro cruzado raso en el borde del área tras darse la vuelta sobre sí mismo, pero lo volvía a evitar el portero local, por lo que con este 0-2 se llegaba al descanso.

Tras la reanudación, los locales salían a por todas, buscando ese gol que los metiera de lleno en el partido, intentándolo a los pocos segundos de empezar Ortas con un tiro desde el borde del área por alto que despejaba Mati Starna, mientras que las cosas se complicaban al nivel de faltas, al llegar a la quinta muy rápido.

El portero parrulo era el gran protagonista del partido con sus intervenciones, todas ellas decisivas, como en el uno contra uno tras quedarse solo Cuello, pero le adivinaba las intenciones dentro del área.

El CA Osasuna Magna lo intentaba también con mucho peligro por medio de Pachu, primero en una volea desde diez metros tras un córner que se iba fuera y, poco después, también tras otro saque de esquina, en un tiro en la frontal que se marchaba alto.

Mati Starna se estaba haciendo más grande con el paso de los minutos en este segundo tiempo, además de la gran defensa realizada por todos los jugadores de O Parrulo Ferrol, evitando una doble ocasión de Ortas y Korsun.

Las faltas jugaban en contra de los parrulos y en una acción de Gonzalo Santa Cruz en media pista, tras ser revisada en el SV a petición de los locales, los colegiados concedían la sexta y, por tanto, doble penalti que Linhares no desaprovechaba para anotar a media altura el 1-2, aunque Mati Starna estuvo cerca de evitarlo y, casi al minuto, Diogo cometía la séptima en el borde del área, pero, en esta ocasión, el portero le adivinaba el lanzamiento a Linhares.

A los locales se les acababa el tiempo y Korsun salía a la pista como portero-jugador, obligando a los ferrolanos a centrarse únicamente en labores defensivas, metiendo Saldise el miedo en el cuerpo a falta de pocos segundos al rematar un balón suelto dentro del área, encontrándose de nuevo con un salvador Mati Starna, que hacía que este 1-2 acabase siendo el marcador definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol se va al parón de la Eurocopa con 23 puntos en su casillero, en el 9º puesto provisional, a la espera del resto de resultado de la jornada. La Primera División descansará hasta el 14 de febrero, con los ferrolanos recibiendo en el Pabellón de A Malata al Industrias Santa Coloma.

CA Osasuna Magna: Asier, Saldise, Linhares, Ortas, Gustavo – también jugaron – Pachu, Cuello, Iraurgi, Mendive, Korun

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Diogo, Rubén Orzáez – también jugaron – Iván Rumbo, Morgato, Jhoy, Turbi, Niko Vukmir, Penezio y Malaguti.

Árbitros: Alejandro Martínez y Pablo Delgado, junto con Mauricio Bravo como tercer árbitro e Iván Alfaro como asistente (Comités murciano, valenciano y navarro). Amonestaron al local Saldise y a los visitantes Gonzalo Santa Cruz, Morgato, Diogo y Malaguti.

Goles: 0-1 Gonzalo Santa Cruz min.3, 0-2 Gonzalo Santa Cruz min.9, 1-2 Linhares (doble penalti) min.34.

Pabellón: Anaitasuna (Pamplona).