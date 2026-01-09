Entrevista a Lucía Pérez. «Lucía Pérez, Viña del Mar e os galegos da diáspora»

9 enero, 2026 Dejar un comentario 71 Vistas

Joaquín Enríquez conversa neste programa coa artista eurovisiva Lucía Pérez. Falarán da súa xira por Chile, rememorando os recordos que lle trouxo a artista lucense voltar á Quinta Vergara onde estivo participando en dúas edicións do Festival de Viña del Mar. Tamén falarán dos seus últimos sinxelos e de proxectos que están por chegar.

Cara ao final do programa escoitamos ao grupo de acordeonistas de Cedeira que capitaneados polo mestre Javier Díaz Carrasco veñen de acadar a medalla de ouro no Festival de Acordeón de Arrasate.

Lea también

portada sabados no cruceiro 30 octubre 2025

Afrontemos UDC e divulgando coñecemento a través de TFGs

Neste programa continuamos dende o Campus Industrial de Ferrol. Hoxe conversamos con persoal do programa …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *