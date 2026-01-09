Comienzan en FIMO las obras de la Ciudad del deporte de Ferrol

Compartir Facebook

La inversión de este proyecto supera los de 5,7 millones de euros y el plazo de ejecución es de 18 meses.

La concejalía de Urbanismo, al frente de la que se encuentra la concejala Blanca García, informó que ya comenzaron los trabajos previos al inicio de las obras comprendidas en el proyecto básico y de ejecución de la Ciudad del Deporte. Instalaciones de Fimo.

Fimo se convertirá en un centro multideportivo para entrenamiento, competición y práctica de actividades deportivas tanto para clubes, como para deportistas federados, así como para la población en general. Este proyecto permitirá corregir el aislamiento del antiguo recinto ferial, generando un gran parque urbano que una el pabellón de la Malata con el estadio, articulando nuevas sendas peatonales que unan los tres recintos.

ACTUACIONES EN TODOS LOS PABELLONES

Entre las intervenciones previstas, ya presentadas, está la demolición de edificaciones como la antigua nave donde se encontraba Protección Civil, las edificaciones abiertas situadas al norte del pabellón 1, el pabellón 4 y el antiguo auditorio. Esto permitirá liberar el espacio suficiente para facilitar una conexión rodada entre la carretera de la Malata y el vial que circunvala Fimo. En los pabellones 1, 2 y 3 se ejecutarán noticias envolventes y cubiertas generando una nueva fachada de chapa de aluminio lacado y paneles de madera cemento.

Los espacios interiores se abren al nuevo parque a través de grandes superficies vidriadas, que permiten integrar la naturaleza en la práctica de los deportes en el interior de las edificaciones. El pavimento será para multideporte en el 1 y en el 3 para fútbol sala y baloncesto. Y habrá pavimento de alta dureza en el pabellón 2 para patinaje.

En cuanto al pabellón 5, este espacio se convertirá en un moderno polideportivo con un aforo de 1.312 plazas, que podrán incrementarse con la instalación de gradas desmontables para grandes eventos, es según aforo más grande en la ciudad. La actuación contempla nuevos vestuarios, zonas de almacenamiento y aseos. En esta superficie, el pavimento es de madera para competición de alto nivel.

En el pabellón 6 se intervendrá en la fachada hacia la Malata, eliminando el soportal metálico existente y ejecutando un nuevo. Con un programa multideporte destinado la esgrima, gimnasia, artes marciales, se exponen establecer una planta el más diáfana posible y dotarla de luz cenital a través de un gran lucernario. Además, se crearán dos nuevos vestuarios accesibles y se reordenan los usos.

En el pabellón 7, se opta por acondicionar la planta baja del edificio actualmente inacabado (al norte del actual edificio de usos administrativos) como nueva ubicación para Protección Civil. Esta nueva localización permite una salida directa a la ensenada de la Malata, una mayor independencia de usos y la recuperación de un edificio en desuso.

El antiguo pabellón de la Marina, el número 8, se rehabilitará debido a su valor patrimonial y se destinará a la practica de boxeo, entre otros usos por definir. Además, habrá tres pistas exteriores para fútbol y baloncesto.

La inversión supera los 5,7 millones de euros, y será asumida al 50% por el Ayuntamiento de Ferrol y la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Deportes. Se trata de un proyecto cofinanciado por la Unión Europea.