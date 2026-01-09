O Parrulo Ferrol cede a Jon al Inagroup El Ejido hasta final de temporada

O Parrulo Ferrol e Inagroup El Ejido han acordado la cesión hasta final de temporada del jugador Jon, según informaba este viernes la entidad.

El jugador llegaba este verano al club, procedente del Sala 5 Martorell y ahora ayudará al cuadro andaluz a conseguir sus objetivos en este segundo tramo de la temporada.

Desde O Parrulo Ferrol le dan las gracias a Jon en un comunicado por su trabajo, compromiso y profesionalidad en estos meses y le desean mucha suerte en esta etapa en el Inagroup El Ejido.