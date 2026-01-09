El Racing recibe este sábado al filial del Athletic después de una semana complicada

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

M.V. El equipo verde afrontará este sábado a partir de las 16:15 en el Estadio de A Malata (Canal Líneal Primera Federación) la 19.ª jornada de liga recibiendo al Athletic Club de Bilbao «B», un rival peligroso. Después de una semana convulsa, con el cese de Pablo López y la interinidad de Michel Alonso, los de Ferrolterra buscarán una importante victoria en un encuentro que será arbitrado por el colegiado segoviano, Néstor Holgueras.

Se esperan varios cambios en el once inicial del Racing.

Michel Alonso comparecía este mediodía en la rueda de prensa previa al encuentro. El técnico ferrolano aseguraba sentirse sorprendido por esta nueva oportunidad inesperada al frente del primer equipo verde. Siendo honesto, el propio Michel reconocía que no aspira a dejar sello en apenas dos entrenamientos y un partido, aunque sí reconoció que el equipo ha trabajado aspectos defensivos, ofensivos y también sobre las jugadas de estrategia, por lo que el técnico espera que sí se vean algunas cosas nuevas. Anticipaba el entrenador de Caranza que se verán algunos cambios en el once inicial, en un Racing que cuenta una semana más con las bajas seguras de Sergio Tejera, Markel Artetxe y de Álvaro Peña. Además, algunos jugadores han finalizado con molestias la semana de entrenamientos, por lo que no se decidirá hasta algunas horas antes del partido su participación en el mismo.

Un partido importante para el Racing ante un filial del Athletic que quiere asaltar la última plaza del play-off de ascenso que ahora ocupa el Racing. No pueden los verdes sumar una tercera derrota consecutiva, y mucho menos ante su afición y ante un rival a día de hoy directo. Después de la derrota en Pontevedra, el equipo ha tenido descanso el domingo y el martes; el miércoles a la noche ha sufrido el cese de sus dos primeros entrenadores y el jueves ha tenido que posponer su entrenamiento a la tarde tras una reunión matinal en A Malata. No ha sido, en definitiva, la mejor manera de preparar un encuentro de esta trascendencia, como tampoco lo ha sido para Michel Alonso el tener solamente dos días de trabajo con la plantilla. Pese a ello, el buen conocimiento del equipo por parte del técnico ferrolano, las ganas de un grupo de jugadores en el que está puesta la lupa tras el cese del entrenador y una afición racinguista que a buen seguro arropará y animará al equipo en esta difícil situación; deberán ser suficientes para derrotar al conjunto vasco este sábado en A Malata.

El rival

El Athletic Club «B» se encuentra situado en la 7.ª posición de la tabla, solamente 2 puntos por debajo del Racing. El equipo entrenado por Jokin Arambarri es un conjunto joven, con mucho ritmo y mucha calidad en cada una de sus acciones.

Los «cachorros» vendrán a Ferrol con hambre de victoria para arrebatarle al Racing la plaza de play-off. Algunos jugadores como Selton o Hierro ya han debutado con el primer equipo en Primera División, estando el primero de ellos en dinámica del conjunto de Valverde. A mayores, el filial bilbaíno cuenta con uno de los mejores porteros de la categoría, Mikel Santos, con su capitán Ibón Santos, como auténtica referencia en el centro de campo, y con el atacante Ibai Sanz, con ocho goles en su haber, como jugadores más destacados.

Un Bilbao Athletic que se está mostrando como un equipo peligroso fuera de casa y que buscará dejar una buena imagen en A Malata para hacerse con el mayor de los botines en esta visita a Ferrol.