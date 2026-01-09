Neda destinará este curso 25.000 euros para os servizos de madrugadores e comedores escolares

Do total previsto, 15.000 euros irán destinados a apoiar os programas no CEIP de Maciñeira -con maior número de alumnado- e 10.000 no CEIP San Isidro.
O Concello de Neda colaborará un ano máis coas ANPAs dos coles da localidade para ofrecer o servizo de madrugadores e comedor escolar nos centros educativos, contribuíndo deste xeito a facilitar a conciliación das obrigas laborais e o coidado dos fillos e fillas menores por parte das familias.
Nesta liña, o Concello reservará neste curso 2025-2026 unha partida de 25.000 euros para apoiar o financiamento dos gastos derivados de ambos servizos. Incrementa de novo os fondos destinados ao programa, sumando 9.000 euros nesta convocatoria.
Do total previsto, 15.000 euros irán destinados a apoiar os programas no CEIP de Maciñeira -con maior número de alumnado- e 10.000 no CEIP San Isidro.
Deste xeito, a Xunta de Goberno Local someterá a aprobación as subvencións nominativas que articularán as axudas, paso que despexa a firma entre o Concello e as respectivas ANPAs, encargadas da xestión destes recursos, que se teñen convertido nun piar clave da oferta complementaria dos dous centros.
Os acordos contemplan a posibilidade de percibir as cantidades fraccionadas en tres pagos, adiantando así os cobros e facilitando liquidez ás ANPAs para asumir os custes. De acollerse a esta posibilidade, terán que xustificar en xaneiro o 40% dos gastos subvencionables -correspondentes ao periodo entre setembro e decembro-; en abril o 30% -de xaneiro a marzo-, e en xullo, o 30% restante -de abril a xuño-.