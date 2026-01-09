Detenida una empresaria de Narón en un macrooperativo policial por supuestos delitos aduaneros y fiscales

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Guardia Civil ha llevado a cabo un importante operativo en Narón que se ha saldado con la detención de una empresaria local en su domicilio de la calle Xaquín Bruquetas, 23-25, en el barrio de A Solaina,acusada de presuntos delitos fiscales y aduaneros una operación que comanda Vigilancia Aduanera junto a la Guardia Civil.

La detenida es una empresaria vinculada históricamente al sector servicios en la comarca. Según han confirmado conocidos de la mujer en el pasado gestionó varios negocios de hostelería y, en la actualidad, se encontraba al frente de una cafetería situada en el barrio de A Gándara, también en el municipio naronés. También estuvo vinculada con una empresa de limpieza.

Todo comenzó cuando sobre las siete de la mañana de este viernes los vecinos se sobresaltaron al oir un fuerte ruido en el primer piso del edificio. Se oyó una voz en alto que decía «Policía, abran» y poco después, posiblemente al no recibir una respuesta positiva los efectivos policiales derribaron la puerta entrando en la vivienda en cuyo interior se encontraba la posible acusada S. M.S. y dos hijas, una de ellas menor.

En el despliegue de las fuerzas del orden participaron cerca de dos docenas de miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, uniformados con cascos y escudos, que llegaron a portar un ariete para facilitar la entrada en el domicilio. Era un operativo de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil, dirigido por de la Comandancia de A Coruña.

Tras realizarse la entrada policial en el domicilio y ser detenida la posible acusada fue trasladada a un vehículo policial esposada y se señaló que «Las actuaciones son secretas» . Los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional procedieron al registro de la vivienda y del garaje del edificio, recogiendo diverso material guardándolo en cajas.

Hasta el momento y dado el hermetismo sobre esta operación todas son posibles causas si bien todo hace suponer que el tema es importante dado que además de la Policía Nacional y Guardia Civil también estuvieron presentes miembros de Vigilancia Aduanera, que comanda esta operación junto a la Guardia Civil, por lo que la inicial detenciòn y registros pudieran realmente estar relacionados con posibles temas de con contrabando, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, fraude de impuestos especiales o economía sumergida.

Se espera que la detenida pase a disposición judicial en las próximas horas.