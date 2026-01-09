El Baxi Ferrol busca su octava victoria este sábado en A Malata ante Movistar Estudiantes

Compartir Facebook

Este inicio de 2026 es intenso para el Baxi Ferrol, saltando a la pista nuevamente este sábado para recibir en el Pabellón de A Malata al Movistar Estudiantes, en la 16ª jornada de la Liga Femenina Endesa, que se disputará a partir de las 19:00 horas.

Su rival llega “en una dinámica muy buena”, afirmaba el entrenador del Baxi Ferrol, Lino López, producida principalmente desde el cambio de entrenador en las madrileñas “ganando cuatro de los últimos cinco partidos”, sabiendo que son una plantilla de playoff “y de muchísimo talento”, que tuvo varias derrotas consecutivas y las colocó en la zona baja de la clasificación general “y que seguramente acabará arriba”, por lo que en este partido “habrá que hacer muchas cosas bien para poder competir.”

En el partido de la primera vuelta en tierras madrileñas “empezamos perdiendo” con un contundente parcial de 24-0 y a partir del segundo cuarto “hacemos un partido espectacular y le dimos la vuelta, en un cara o cruz, llevándonos la victoria” y que en ese momento “nos dio un empujón al equipo.”

Lino López también quería poner los pies en el suelo tras quedarse a las puertas de la clasificación de la Copa de la Reina. “Si pensamos que el objetivo del Baxi Ferrol es este, estamos muy equivocados”, siendo el suyo “competir cada día y pelear cada partido al máximo”, pensando que en estos momentos tienen siete victorias “empatado con el séptimo clasificado”, estando muy apretada la clasificación general también en la zona baja. La Copa de la Reina “es un objetivo muy bonito, pero prefería la octava victoria por encima, ya que van a ser necesarias muchas victorias para la permanencia.”

El partido ante Innova TSN Leganés no lo quería llamar de traspiés, sino un partido que fue a “cara o cruz, como tuvimos muchos otros, con varias acciones en las que no estuvimos acertadas” y en este nuevo partido en A Malata “queremos hacer muchas cosas bien, delante de la afición, ante un Movistar Estudiantes que es un gran equipo.”

Para este duelo ante las colegialas hay varias jugadoras “entre algodones”, al tener molestias tras el partido ante las madrileñas de este miércoles y poco descanso entre compromisos ligueros, pero Lino López espera poder contar con todas.