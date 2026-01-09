El Valdetires Ferrol retoma la liga buscando la victoria en su visita al FC Meigas

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Se acabó la navidad y vuelve la competición para el Valdetires Ferrol, no teniendo que viajar muy lejos, concretamente al Pabellón de Bertamiráns, para visitar este sábado al FC Meigas, a partir de las 18:00 horas, en la 15ª jornada de la Segunda División.

Estas semanas de descanso al equipo “le ha venido bien”, afirmaba su entrenador Manu Lombardía, aunque en este periodo las jugadoras “han seguido trabajando en casa con trabajo enviado desde el cuerpo técnico.”

Las ferrolanas llegan a este partido con la vuelta a la entidad de Mery “que nos va a dar minutos importantes”, una jugadora “que empieza a sumar desde ya” tras haber militado en la entidad ferrolana en las dos anteriores temporadas también bajo sus órdenes, aunque este primer tramo de la temporada lo militó en el Grupo Forma-T Vilalba “pero es como si no se hubiera ido prácticamente”, mientras que la otra incorporación invernal, la brasileña Giselle Tais todavía no podrá debutar con el equipo, a la espera de resolver todos los trámites administrativos, aunque ya está en dinámica de trabajo sobre la pista.

Las navidades también han servido para que las jugadoras que tenían molestias en la recta final de 2025 “hayan mejorado”, por lo que llegarán en las mejores condiciones para intentar “traer los tres puntos para Ferrol y empezar el año de la mejor manera posible”, con el objetivo de escalar puestos en la tabla, llegando a este partido en el 10º puesto, con 18 puntos, aunque con un partido menos; mientras que su rival tan solo está un peldaño por debajo, con 15 puntos.