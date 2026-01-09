150 judokas júnior compiten en XXVI Trofeo Ciudad de Ferrol-Campeonato Xunta de Galicia

Compartir Facebook

El pabellón municipal de Esteiro acoge este sábado 10 de enero, el XXVI Trofeo Ciudad de Ferrol-Campeonato Xunta de Galicia categoría júnior de judo en el que participarán 144 judokas representando a 26 clubes de toda Galicia.

La competición dará comienzo a las 16:00 horas y se encuadra en el convenio de colaboración entre la Federación Gallega y el Ayuntamiento de Ferrol con el fin de consolidar, difundir y promocionar este deporte olímpico al tiempo de dotar a la ciudad, con gran tradición en este deporte, de un trofeo anual de judo que congregue a los mejores judokas, tal y como viene sucediendo en ediciones anteriores.

Este campeonato es clasificatorio de cara a la participación en el sector nacional del Campeonato de España y el resto de seleccionados serán designados por los técnicos de la Federación Gallega entre los mejores judokas gallegos del campeonato.

En lo que respecta al ámbito técnico, el sistema de competición es eliminatoria directa con repesca doble cruzada. Habrá cuatro tatamis oficiales de competición y los combates serán a cuatro minutos.