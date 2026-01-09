Valdoviño destina o POS+Adicional Social a programas de atención ás persoas máis vulnerabl

Os fondos provinciais tamén permitirán ampliar o catálogo de axudas técnicas coa adquisición dunha grúa e dunha cama articulada.
Valdoviño destina o POS+Adicional Social a programas de atención ás persoas máis vulnerables, persoal e axuda a domicilio.
O primeiro pleno do ano daba luz verde ao destino dos fondos que recibirá o Concello de Valdoviño no marco do POS+Adicional 1/2026 que promove a Deputación da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. O municipio ten asignados 80.147,72 euros, que irán dirixidos a sufragar programas municipais como o Plan Mellora de formación para o emprego, o servizo de atención xurídica e o servizo de atención psicolóxica que ofrece gratuítamente o Concello de Valdoviño, nos dous casos para veciños derivados dos Servizos Sociais Municipais.
A partida tamén permitirá minimizar a aportación que realiza a Administración local ao Servizo de Axuda a Domicilio, unha competencia que non é municipal pero que tamén sostén economicamente, así como cofinanciar o persoal do departamento de Servizos Sociais, neste caso unha persoa administrativa.
Finalmente, o Concello reserva unha partida duns 3.600 euros para investimentos.
Neste caso, a ampliación das axudas técnicas dispoñibles en alugueiro para persoas dependentes mediante a adquisición dunha grúa e dunha cama articulada, e equiposn informáticos.