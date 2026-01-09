Ferrol presenta el catálogo de la muestra homenaje al pintor Segura Torrella

Compartir Facebook

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presentará este viernes el catálogo de la exposición dedicada al pintor ferrolano Ricardo Segura Torrella. Se trata de una publicación que recopila y pone en valor la extensa obra de uno de los creadores más singulares del arte gallego del siglo XX, cuando se cumplen 25 años de su muerte.

El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en el Centro Cultural Torrente Ballester, y la exposición podrá verse aún hasta el sábado 10 de enero.