La Xunta abre este viernes el plazo para solicitar 33 bolsas de formación en bibliotecas

La Xunta abre este viernes el plazo para solicitar las 33 bolsas de formación que se llevarán a cabo en las bibliotecas. Así se recoge en la convocatoria publicada este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) que especifica que las personas interesadas deben enviar sus solicitudes mediante la sede electrónica.

Una vez completado el proceso, las personas becarias que sean seleccionadas comenzarán su experiencia a lo largo del segundo semestre del año y recibirán una cuantía mensual de 1.010 euros.

Los interesados deberán cumplir con los requisitos recogidos en la convocatoria entre los que se incluye la formación académica, el conocimiento de la lengua gallega o no haber participado en estas mismas bolsas con anterioridad.

El objetivo de esta iniciativa, a la que el Gobierno gallego destina cerca de medio millón de euros, es impulsar la formación especializada del futuro personal técnico de los centros al tiempo que se posibilita su aprendizaje desde una perspectiva más práctica.

Para eso, se convocan 33 plazas en diversos centros de la Red de Bibliotecas de Galicia. La estadía permitirá que los participantes puedan profundizar en las técnicas de uso y tratamiento de los fondos bibliográficos, en la atención a los usuarios y en la planificación, gestión y ejecución de los distintos servicios bibliotecarios.

Estas bolsas, con un plazo máximo de 13 meses, podrán desarrollarse en la Biblioteca de Galicia, en la Cidade da Cultura; en la Ánxel Casal de Santiago de Compostela, en la Miguel González Garcés de A Coruña, en la de Lugo, en la Nós de Ourense, en la Antonio Odriozola de Pontevedra, en la Juan Compañel de Vigo o en la Biblioteca Pública Central de Ferrol.