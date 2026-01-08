O Parrulo Ferrol quiere hacer borrón y cuenta nueva este viernes ante CA Osasuna Magna

Compartir Facebook

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

O Parrulo Ferrol se tomará un pequeño descanso durante unas semanas por el parón por la Eurocopa, pero antes, este viernes tendrá su último partido, visitando al CA Osasuna Magna, en la 17ª jornada de la Primera División, en un partido que se disputará a partir de las 20:00 horas, en el Pabellón Anaitasuna (Pamplona).

Antes de partir para tierras navarras, este jueves hablaban en la previa el jugador Novoa y el entrenador Gerard Casas, patrocinado por Serantes Instalaciones y Reformas.

Palabras de Gerard Casas tras el partido ante Jaén Paraíso Interior

En el inicio de su intervención, antes de hablar del partido este viernes, el entrenador Gerard Casas quería dar la cara “y hablar yo mismo” tras todo lo sucedido al finalizar el partido ante Jaén Paraíso Interior.

Lo primero de todo “hay que hacer autocrítica y levantar la mano”, queriendo pedir disculpas a los árbitros del partido tras sus palabras en la rueda de prensa postpartido “sin poder ver las imágenes”, rectificando sus palabras sobre la expulsión de Gonzalo Santa Cruz “donde las dos amarillas fueron muy claras, me equivoqué con esto.”

A nivel de club “también hay que hacer un poco de autocrítica” tras la confusión generada al finalizar el partido “donde se dijo que se bajó a agredir a alguien de Jaén Paraíso Interior”. Esto empezó “al bajar a la pista una persona mayor que tiene relación con su entrenador al irle al darle la mano y recriminarle la actitud y las faltas de respeto que tuvo durante y después del partido con la afición”. Se lo sacaron de encima “de malas maneras y otra persona más joven bajó a defenderle y ahí hubo un poco de confusión.” Aunque no hubiera agresión “todo esto fue un error, no tenía que haber bajado nadie a la pista y hay que admitirlo.”

Durante las horas posteriores al partido “se me ha llamado mentiroso y eso no lo soy”, queriendo suscribir sus palabras dichas en la rueda de prensa postpartido “quitando la queja con los árbitros, lo volvería a repetir y es la verdad, a veces las verdades duelen”, dando más detalles de lo sucedido al descanso “donde hubo más presiones a los árbitros por parte de la misma persona, con una falta de respeto hacia nuestro preparador físico incluida”, como también una falta de respeto hacia el propio técnico ferrolano “y no dije que al final del partido fui a dar la mano a todo el cuerpo técnico de Jaén Paraíso Interior, menos a su entrenador, que está saltando en la pista, haciendo gestos hacia nuestra grada.” En sus 18 años como entrenador “es la primera vez que no consigo darle la mano al entrenador rival y eso es una falta de respeto.”

Tras el partido “a mi me escribió el entrenador del Jaén Paraíso Interior, hablando por la noche y al día siguiente por la mañana”. Le había explicado “que estaba enfadado, me había parecido muy mal y que me había faltado el respeto”. A él “no le gustó que lo dijera públicamente en rueda de prensa, porque puede dañar su imagen y su reputación, el fútbol sala es un mundo muy pequeño y aquí nos conocemos todos.”

El entrenador parrulo cree en “unos valores y creo que nuestro trabajo no es solo ganar partidos a cualquier precio”, recordando que el pasado martes era el día de Reyes “había muchísimos niños en el pabellón y para mí vieron un espectáculo”, con malos gestos “y somos la imagen de mucha gente y ellos, con la gran afición que tienen lo entienden más que yo, con 6.000 personas en el pabellón todas las semanas”, reconociendo que es una persona que “se calla muy poco las cosas” y no tenía ningún problema en afrontar las medidas legales “no son tan burro como para inventarme esto, porque son acusaciones graves y si la verdad duele o pica, yo prefiero el dolor de la verdad y no que no me la digan.”

Partido de este viernes ante CA Osasuna Magna

En relación al partido de este viernes, el CA Osasuna Magna es un equipo con un modelo de juego y una identidad “muy marcada, estando muy bien trabajados desde hace muchísimos años, poniendo las cosas muy difíciles”, siendo un equipo más duro en casa “y eso que en la primera vuelta nos lo pusieron muy difícil y ahora nos volverán a llevar al límite”, por lo que los ferrolanos tendrán que estar “muy metidos y hacer el mejor partido que podamos.”

El técnico reconocía estar con una “alegría enorme” tras haberse enterado tan solo unos minutos antes de que Novoa formará parte de la selección española en la Eurocopa “y es una muy buena noticia para él y para todos nosotros y hay que felicitarle”, algo que era “muy bonito para su carrera y para su vida.”

También en esta cita continental estará Niko Vukmir con Croacia, siendo “una alegría y satisfacción” tener a dos jugadores en esta competición, aunque en su caso, “él es un fijo y ya ha jugado el Mundial, tiene más experiencia.”

Novoa: “Será un partido intenso y complicado”

El jugador de O Parrulo Ferrol, Novoa, reconocía estar “supercontento” por la llamada con la selección española, queriendo dar las “gracias a todos sus compañeros, cuerpo técnico y al club por poder conseguir esto, porque es gracias a ellos”, teniendo muchas ganas de que “llegue ya, para aprovechar la oportunidad.”

Antes de eso, jugará este viernes ante CA Osasuna Magna, en el que espera un partido “muy intenso y muy complicado”, en una de las pistas “más complicadas de la liga”, teniendo también ganas de “poder sumar los tres puntos” y trabajando para cambiar la dinámica de resultados de los últimos partidos “estamos más unidos que nunca y poder revertir la situación.”

A la afición le pedía “seguir animando” desde la distancia “como hacen en cada partido en A Malata y nos vamos a dejar todo para seguir dándoles alegrías.”