El jugador de O Parrulo Ferrol, Novoa, jugará la Eurocopa por primera vez con España

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Este jueves el sueño de Novoa se hacía realidad, al entrar en la lista definitiva de jugadores que participarán con la selección española en la Eurocopa que se disputará del 21 de enero al 7 de febrero en Lituania, Letonia y Eslovenia, tras ser convocado por el seleccionador nacional Jesús Velasco.

Este lunes el jugador ya se pondrá a disposición del combinado nacional, en la concentración que empieza en Las Rozas (Madrid), en la que realizarán diez sesiones de entrenamiento en los siguientes días, antes del inicio de la competición el 23 de enero, ante Eslovenia (20:30 horas). El segundo partido será ante Bielorrusia el lunes 26 (17:30 horas), cerrando la fase de grupos el jueves 29 ante Bélgica (17:30 horas).

En la lista de 16 jugadores ofrecida hoy, Jesús Velasco tendrá que descartar antes del día 20 a un jugador y a un portero.

Esta es la primera vez que Novoa disputará la gran cita continental y será la segunda vez que pueda vestirse la camiseta del combinado nacional absoluto, tras debutar en los amistosos ante Marruecos en Rabat, el pasado mes de octubre.