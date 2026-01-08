Falleció en La Gomera un tripulante, ferrolano, de una patrullera de la Guardia Civil. El cadáver será trasladado a Ferrol

La Guardia Civil ha expresado su pésame y su sentimiento de luto tras el fallecimiento de un marinero civil de la tripulación de la patrullera Río Tajo cuando este martes, Día de Reyes, prestaba servicio de apoyo al rescate de un cayuco con migrantes que arribó a La Gomera.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 20.30 horas del jueves, día 6, en el marco de las operaciones de maniobra efectuadas por el buque marítimo de la Guardia Civil en el Puerto de San Sebastián de La Gomera, y con ocasión de un servicio de apoyo al rescate de un cayuco con 143 migrantes.

Se trata de Antonio Torreiro Díaz, de 60 años de edad, natural de la zona de Ferrol, empleado de Gauzón Ibérica, una empresa externa con sede central en Ferrol que gestiona el mantenimiento y la operatividad de las tres patrulleras oceánicas de la Benemérita. Según han informado fuentes cercanas al caso, el hombre sufrió un desvanecimiento repentino, lo que provocó una caída al suelo y que se golpeara fuertemente la cabeza contra el casco del buque.

Fue atendido de inmediato por el personal sanitario y por la dotación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que se encontraba a bordo y posteriormente fue evacuado con toda urgencia al Hospital General Insular de La Gomera, donde a pesar de la inmediata intervención de los servicios médicos, no se pudo hacer nada por salvar su vida.

Tras la correspondiente autorización judicial, se le realizó la autopsia en la mañana de este jueves para determinar si el fallecimiento fue causado por el impacto o por una patología previa y tras los trámites oportunos será trasladado a Ferrol para recibir sepultura en el panteón familiar.

La Guardia Civil ha expresado su más sentido pésame a los familiares, seres queridos y compañeros del fallecido, manifestando gratitud por su entrega y dedicación

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha emitido un comunicado lamentando el accidente y trasladando sus condolencias. La organización ha señalado que permanecerán a la espera de que la Policía Judicial y la Inspección de Trabajo aclaren las circunstancias exactas del suceso mediante la investigación correspondiente.

Gauzón Ibérica, además de su sede principal en Galicia, cuenta con delegaciones en Madrid, Cádiz y Gran Canaria para soporte técnico de las unidades de vigilancia marítima de la Guardia Civil en todo el territorio nacional.