Mery regresa al Valdetires Ferrol en este segundo tramo de la temporada

El Valdetires Ferrol sigue reforzando su equipo de cara a esta segunda vuelta en la Segunda División y, tras el fichaje de Giselle Tais, este jueves han confirmado el retorno de la jugadora María Lence “Mery”.

En este primer tramo de la competición Mery estuvo defendiendo los colores del Grupo Forma-T Vilalba y ahora volverá a vestir la elástica verde del Valdetires Ferrol, como hizo en las anteriores dos temporadas, en las que diera un salto de calidad y progresión sobre la pista.

La entidad ferrolana se encuentra en plenas gestiones de inscripción de la jugadora con la RFEF para que pueda debutar este sábado en el primer partido del equipo en este 2026, en el que visitarán al FC Meigas, en la 15ª jornada, a partir de las 18:00 horas, en el Pabellón de Bertamiráns.