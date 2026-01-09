A Deputación da Coruña convoca 63 bolsas para deportistas da provincia

Cada beneficiario recibirá unha axuda de 3.500 co obxectivo de promover e facilitar a práctica deportiva.
A Deputación da Coruña, na súa labor de promoción, difusión e apoio ao deporte coruñés, convoca este ano 59 bolsas deportivas de 3.500 euros destinadas a deportistas da provincia que destaquen en competicións federadas a nivel rexional, nacional e internacional.
Cun orzamento total de 220.500 euros, a Deputación mantén o incremento do número de bolsas convocadas, que nos últimos anos pasaron de 45 a 63, segundo explicou o deputado de Deportes, Antonio Leira, “co obxectivo de chegar ao maior número de deportistas e axudarlles a desenvolver todo o seu potencial, ter acceso á mellor preparación e competir ao máis alto nivel”.
Leira sinalou que “para a Deputación é un gran orgullo que moitos dos grandes nomes do deporte galego e coruñés como Ana Peleteiro, Emmanuel Reyes, Carlos Arévalo ou Belén Toimil comezaran as súas carreira deportivas con estas bolsas e o que queremos é apoiar con elas ás futuras promesas do noso deporte e ofrecerlles un apoio sobre o que podan desenvolver a súa carreira deportiva”.
Presentación de solicitudes
Cada unha das axudas será de 3.500 euros, e poderán optar a elas aqueles deportistas residentes na provincia da Coruña que practiquen algún deporte, en calquera das súas modalidades, incluído no programa oficial dos Xogos Olímpicos ou Paralímpicos de Los Ángeles 2028 de carácter individual. Este ano, como novidade, convócanse por primeira vez 4 bolsas para deportistas de disciplinas deportivas non olímpicas.
Os e as deportistas poderán solicitar unha única bolsa por unha modalidade deportiva e deberán acreditar a residencia nalgún dos concellos da provincia da Coruña, cunha antigüidade ininterrompida de dous anos. A convocatoria esixe tamén dispor da licenza deportiva vixente na data de publicación das bases no BOP e acreditar un nivel deportivo na modalidade practicada.
As solicitudes pódense presentar de xeito telemático, a través da plataforma SUBTEL, desde o vindeiro luns, 12 de xaneiro, ata o 12 de febreiro de 2026 ás 14:00 horas.
As bolsas para categorías olímpicas divídense en catro categorías en función das idades dos solicitantes:
Grupo A: 20 bolsas para persoas de entre 12 e 17 anos.
Grupo B: 20 bolsas para persoas de entre 18 e 23 anos.
Grupo C: 15 bolsas para persoas de entre 24 e 32 anos.
Grupo D: 4 bolsas para persoas de 33 anos ou máis.
Convocatoria:
Bases:
Para as categorías non olímpicas, convócanse un total de catro bolsas, unha en cada unha dos grupos anteriormente citados.
https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2026/01/05/2025_0000008758.ht ml