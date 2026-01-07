El Racing de Ferrol prescinde del entrenador Pablo López

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

En un comunicado enviado a los medios a última hora de la noche de este miércoles, día 7, el Racing Club Ferrol informa que ha tomado la decisión de prescindir de los servicios de Pablo López como técnico del primer equipo de la entidad.

Desde el club se señala que «queremos mostrarle nuestro más sincero agradecimiento por el trabajo realizado en los últimos meses, así como por su férreo compromiso y profesionalidad en el desempeño de sus funciones».

Asimismo, tampoco seguirá en la entidad David Pérez, segundo entrenador del equipo.

El Racing Club Ferrol «les desea a ambos el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros, tanto personales como profesionales».